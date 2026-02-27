El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 5 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido po r jornada será Canal 13 y en la F echa 5 del torneo nacional el duelo será este sábado 21 de febrero, transmitirá el duelo entre U. de Concepción vs. Everton , a partir de las 12:00 horas en el Ester Roa Rebolledo.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Programación Fecha 5 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 27 DE FEBRERO

Cobresal vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.

– 18:00 horas, en el Estadio El Cobre. Unión La calera vs. Audax Italiano – 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción – 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

– 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Deportes Limache vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

– 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández. Palestino vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Municipal La Cisterna.

DOMINGO 1 DE MARZO

Universidad de Concepción vs. Everton – 12:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo.

– 12:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo. Colo Colo vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

– 18:00 horas, en el Estadio Monumental. Ñublense vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

