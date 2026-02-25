Huachipato no consiguió avanzar. El cuadro acerero tenía la posibilidad de saltar de fase en la Libertadores, tras caer 1-0 en su visita a Venezuela. Sin embargo, Carabobo fue superior y volvió a vencer a los de Talcahuano, esta vez por 2-1.

Un chileno menos para copas internacionales. El elenco de la Octava Región queda no sólo fuera de la Libertadores, sino que pierde toda posibilidad de jugar torneo internacional, lo que aseguraba clasificando a la siguiente fase.

En ese sentido, se pueden buscar muchos culpables. Pero, sin dudas, uno de los puntos a tener en cuenta es la partida de Maximiliano Gutiérrez a Independiente de Avellaneda. Huachipato contó con un importante jugador menos.

Guarello encuentra un culpable tras la eliminación

Fue en Deportes en Agricultura donde se analizó la eliminación de la Copa Libertadores por parte de Huachipato. El elenco acerero no consiguió dar vuelta a la situación adversa y Juan Cristóbal Guarello apuntó al responsable.

“Si te sacaron al mejor jugador de la llave, te sacaron de las seis balas del revólver, cuatro. No vengas a llorar, porque tú mismo, por su estructura organizativa, propiciaste este desastre”, empezó diciendo JCG, para luego nombrar al supuesto culpable.

“¿Te hubiese ayudado tener a Maxi Gutiérrez? Sí. ¿Pudiste quedar eliminado igual? También. Lamentablemente, en el contrato de Huachipato dice que Victoriano Cerda puede sacarle jugadores en el momento que quiera. No estoy inventando, esto está publicado y lo dijo el propio presidente de Huachipato en una conferencia de prensa”, siguió.

“Es tan prepotente y desprolija la forma en que se maneja el fútbol chileno, que Victoriano Cerda no se pudo aguantar ni siquiera una semana. Si Huachipato te hizo millonario, dale un pequeño cariño”, cerró Juan Cristóbal Guarello, apuntando con nombre al responsable de la eliminación del conjunto acerero.

Cris Martínez descontó para Huachipato | Photosport

