Huachipato no pudo. El cuadro acerero tenía la posibilidad de avanzar en la fase de pre-Libertadores, tras caer 1-0 en su visita a Venezuela. Sin embargo, Carabobo fue superior y volvió a vencer a los de Talcahuano.

Un chileno menos para copas internacionales. El elenco de la Octava Región queda no sólo fuera de la Libertadores, sino que pierde toda posibilidad de jugar torneo internacional, lo que aseguraba clasificando a la siguiente fase.

Sin embargo, la derrota no fue lo único malo de la jornada de Libertadores en el sur de Chile. Lo que terminó llamando la atención fueron los gritos proferidos por la barra de Huachipato en contra de los jugadores de Carabobo.

Xenofobia

Últimamente, el mundo del fútbol se ha visto sacudido por diversos actos de xenofobia y racismo. El caso de Vinicius y Gianluca Prestianni es el que se ha llevado la atención mediática, pero el deporte suele desatar este tipo de ofensas en diversos puntos del globo.

Uno de ellos fue Talcahuano. Tras la derrota del cuadro local se hicieron sentir ciertos cánticos (incluso un video pulula en redes sociales) en el que se reían de la situación de los venezolanos, llamándolos “muertos de hambre”. Uno de los jugadores de Carabobo salió a referirse sobre ello en sus redes sociales.

Descargo de un jugador de Carabobo

Se trata de Alexander González, defensa de Carabobo, quien lanzó un potente mensaje en sus redes sociales sobre el tema de los cánticos acontecidos en Talcahuano.

“Hoy, como venezolanos, hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como: muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay un doliente, una madre, un hijo o una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser”, empezó diciendo González.

Carabobo ganó en casa y en Talcahuano | Photosport

“A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también, y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso”, añadió.

“No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva, que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. Vamos por más”, concluyó el defensor.

