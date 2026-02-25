Jugó en Europa, volvió a Carabobo y ahora deja recado tras eliminar a Huachipato: “Somos los más buenos”

La Copa Libertadores registró el primer batacazo de la fase previa. En está ocasión el damnificado fue Huachipato que quedó eliminado ante Carabobo. El cuadro de Jaime García no pudo remontar la caída 1-0 en Venezuela, y en el Estadio CAP volvió a perder por 2-1.

Pero el partido no estuvo ajeno a polémicas. El cuadro llanero denunció al elenco acerero ya que sus jugadores sufrieron de insultos racistas de parte de la parcialidad local. Lo que hasta tuvo registros en redes sociales y podría provocar graves sanciones.

“Recibimos cositas como ‘muertos de hambre’, pero no nos perjudican. El venezolano es muy alegre y está acostumbrado a estas cosas malas y feas”, acusó José Riasco uno de los futbolistas afectados en cancha.

Pese a que ya aseguraron 1,4 millones de dólares, la molestia se extendió a tal punto que el DT también denunció lo ocurrido y recalcó el malestar que genera este tipo de hechos en el fútbol del continente. “No solamente el racismo es una forma de vincularse al irrespeto. La xenofobia también“, enfatizó Daniel Farías.

Figura de Carabobo repasa a Huachipato

Sin embargo, la polémica no quedó ahí y siguió en redes sociales. Esto con el mensaje de Erick Ramírez, quien abrió el marcador en el triunfo de Carabobo ante Huachipato en Chile.

El ariete dejó un particular mensaje en su cuenta de Instagram y que apagó con bencina lo ocurrido en la cancha del CAP. “Esta victoria es de nosotros de todos los hinchas y de cada venezolano que está aquí en este país (Chile)”, lanzó de entrada el delantero de 27 años.

“A todos los que hicieron el esfuerzo de venir a vernos. Que se vayan felices a casa es lo mejor que le pudimos regalar, que nadie nos trate de mal. Por que nosotros somos los más buenos pero también los más arrechos en todo el sentido de la palabra. Nosotros somos VENEZOLANOS y tenemos el mejor país del mundo. A MIMIR SIN SUEÑO”, sentenció el ex jugador del Real Sporting de Gijón, Dinamo de Kiev y FK Senica entre otros.

