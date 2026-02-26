Marcelo Díaz no le tiene miedo al Monumental: “Va a ser una guerra”

U. de Chile se prepara para un día especial, porque este domingo 1 de marzo visita a Colo Colo para un nuevo Superclásico. Los azules quieren revertir su mal momento y dar un golpe en casa frente al clásico rival.

Será un escenario difícil: se esperan 42 mil personas en el Estadio Monumental, todos hinchas locales. Pero Marcelo Díaz no le da importancia.

En conferencia de prensa, el capitán azul mencionó: “Es un marco lindo. A nosotros, en especial a mí, me encanta jugar con público en contra. Ojalá en algún momento acá en Chile volvamos a tener visitantes, pero está difícil”.

“Han pasado muchos años desde que jugué mi primer clásico, lo tomo de la misma forma que entonces. No hemos ganado y ellos vienen de triunfos que les han dado vida, pero es un clásico y todo es diferente“, sumó.

“El domingo va a ser una guerra, en el buen sentido. Ambos equipos se van a jugar la vida por su camiseta, que no les quepa duda. Ojalá que sea un lindo espectáculo, que lo que suceda en la cancha se quede ahí y que sea una linda fiesta para todos los que estemos en el Monumental”, cerró.

Para el domingo, U. de Chile formará con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia: Fabián Hormazábal, Israel Poblete; Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.