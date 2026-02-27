Si hay un nombre que genera reacciones entre los hinchas de Universidad de Chile, ese es el de Junior Fernandes, para muchos de ellos, el héroe de la salvación en 2021 con su agónico gol en la victoria ante Unión La Calera en Rancagua.

En medio de la actual crisis deportiva que vive el cuadro laico, donde no conoce de victorias, y a pesar del positivo mercado de fichajes que realizó el club con cinco incorporaciones, entre ellos dos regresos, no fueron pocos quienes pedían su vuelta.

Con presente en el Keçiörengücü de la segunda división de Turquía, Junior Fernandes conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que si bien quiere tener una tercera etapa en Universidad de Chile, tiene claro que la realidad es muy diferente.

El sueño de Junior Fernandes en la U con aviso a hinchas

“Siempre he dicho que sería lindo retirarme en la U, pero soy consciente de que en estos momentos no soy el jugador que necesita el club. Estoy muy bien en Turquía, feliz, así que espero seguir aquí un tiempo más”, expresó el delantero de 37 años.

En esa línea, Junior Fernandes agrega que “después me gustaría despedirme de la gente y en el club, pero de una forma distinta, algo más simbólico”, para luego explicar cómo es su presente en el balompié otomano, donde ya acumula nueve goles y nueve asistencias.

“Me he sentido en mi mejor versión. Encontré la plenitud en todos los sentidos (…) En lo personal estoy muy feliz y en paz en mi vida, encontré el equilibrio perfecto“, finalizó el surgido en Cobreloa y ganador del Apertura 2012 con U de Chile.

Junior Fernandes, 21 goles en 70 partidos con Universidad de Chile (Photosport)

