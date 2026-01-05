Junior Fernandes atraviesa por una positiva temporada en Turquía, donde milita en el Ankara Keciörengücü, Pero pese a llevar años alejado de Universidad de Chile, el delantero no ha podido olvidar a los azules y no ocultó su deseo de concretar un eventual regreso al club.

En el equipo turco, el delantero lleva una racha goleadora en el campeonato de TFF Primera División, la segunda categoría del país, anotando 21 goles en 41 partidos. Pero en una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, el delantero habló de sus deseos futuros.

Junior Fernandes sueña con volver a la U

A través de la dinámica en sus redes sociales, un seguidor le preguntó si regresaría al cuadro azul, a lo que respondió: “Sería hermoso tener ‘my last dance’ con la camiseta de la U”.

“Muchas gracias a toda la gente de la U por el cariño. Solo decirles que los llevo siempre en el corazón y que para mí sería un sueño retirarme con esa camiseta. ¿A qué fanático no le gustaría vestir por última vez sus colores?”, añadió en su respuesta.

El jugador tuvo dos pasos por los azules y sueña con volver. Jose Alvujar/Photosport

La carrera de Junior Fernandes

El jugador de 37 años comenzó su carrera en Cobreloa el 2007, para luego pasar por clubes como Mejillones, Magallanes, Palestino y Universidad de Chile el 2012. Tras esto, dio el salto fuera de Chile, donde jugó en el Bayer 04 Leverkusen, para luego pasar a Croacia, donde jugó en el Dinamo Zagreb entre el 2013 a 2018.

Continuando su carrera fuera de Chile, el jugador llegó a Turquía, donde se sumó a Alanyaspor el 2016, dejando el club el 2020 para sumarse al Ittihab Kalba de Emiratos Árabes Unidos. El 2021 regreso a Universidad de Chile quedándose por dos temporadas.

El 2023 cerró su regreso a Turquía, donde militó en clubes como Manisa, Adanspor, Esenler Erokspor y Keciörengücü, club al que se sumó este 2025.