Universidad de Chile no ha causado mucho ruido en el mercado. Uno que sonó fue Lucas Romero, quien iba a ser el primer refuerzo, pero la negociación se fue enfriando ¿llegará?

El Romántico Viajero solo ha confirmado la llegada de Eduardo Vargas y está retrasado en comparación a otros clubes, ya que primero que todo debieron sellar la salida de Gustavo Álvarez y luego encontrar a su reemplazo, lugar que ahora ocupa Francisco Meneghini.

¿Llega Lucas Romero a U. de Chile?

Lucas Romero es un volante paraguayo de 23 años que debutó durante el 2025 con su selección y que podría jugar la próxima Copa del Mundo. Universidad de Chile se interesó en él incluso antes que terminara la temporada pasada y asomaba como el primer refuerzo. Sin embargo, las negociaciones se fueron enfriando por el jugador de Recoleta FC.

ver también U de Chile hace oferta por Octavio Rivero: acuerdo inminente dicen en Ecuador

De acuerdo a diversas informaciones, así como Paqui Meneghini le habría dado el visto bueno a la llegada de Eduardo Vargas, no se habría mostrado tan convencido por el arribo del guaraní, lo que puso en pausa las conversaciones. Lo cierto, es que ahora Romero vive momentos claves.

Universidad de Chile no es el único club que está interesado en el paraguayo, ya que también se ha hablado de que Inter de Porto Alegre lo quiere para el 2026. Por esta razón, Luis Vidal, presidente de Recoleta, habló fuerte y claro sobre Romero.

“Lo de Lucas Romero vamos a tener novedades en 48 horas. En un 99% tenemos el acuerdo, pero hay algo por cerrar para anunciar donde jugará”, indicó Vidal en el programa Fútbol a lo Grande. De esta manera, el futuro del volante quedará definido muy pronto

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini espera por refuerzos. Imagen: U. de Chile.

Habrá que esperar si es Universidad de Chile el club que se queda con el seleccionado paraguayo o este toma otros rumbos futbolísticos para su carrera. Por ahora, Eduardo Vargas es la única cara nueva que ha arribado al CDA.