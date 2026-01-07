Colo Colo se ha movido con bastante lentitud en este mercado de fichajes. Salvo las contrataciones del lateral izquierdo Matías Fernández Cordero y el defensor central Joaquín Sosa, no hay caras nuevas en el Monumental en esta pretemporada.

Al contrario, son mucho más los jugadores que están dejando el Cacique, como es el caso de Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo, una de las grandes desilusiones de 2025, partió al Montevideo City Torque de su país.

Pese a la falta de caras nuevas, en el Monumental están explorando las opciones de mercado que haya disponible, sobre todo en delantera. Y ojo, que hay un tapado que está metiendo en la pelea para reforzar el ataque de Fernando Ortiz.

ver también Colo Colo prepara particular fórmula para llevarse a Daniel Popín Castro

El tapado que tiene Colo Colo para reemplazar a Salomón Rodríguez

De acuerdo a información recopilada por RedGol, Colo Colo tiene en carpeta el nombre del delantero colombiano Carlos Lucumí, jugador de 25 años que actualmente milita en el Alianza Fútbol Club del país cafetero.

Carlos Lucumí fue el tercer goleador del último torneo colombiano. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Archivo.

El atacante viene de jugar 22 partidos en el 2025, siendo seis por el Fortaleza CEIF y 16 por el Alianza. En ellos anotó diez goles, todos ellos con el cuadro de la de la ciudad de Valledupar.

Publicidad

Publicidad

Lucumí debutó en el 2020 con la camiseta del Deportivo Cali, club con el que en dos etapas convirtió un tanto en 25 compromisos. Además, tuvo pasos por el Atlético Huila en su país, mientras que en el extranjero jugó en el Always Ready de Bolivia y en el equipo Sub 20 de Tigres UANL de México.

ver también Desde Italia lanzan ultimátum a Damián Pizarro mientras define su vuelta a Colo Colo: “Le hará…”

De acuerdo a datos de Transfermarkt, su pase está tasado en 800 mil dólares tras el tercer máximo goleador de la Liga Dimayor Finalización de Colombia en la segunda mitad del 2025 con diez anotaciones.