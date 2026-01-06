Es tendencia:
Colo Colo

El descargo de Salomón Rodríguez al salir de Colo Colo: “No cumplí con las expectativas”

Salomón Rodríguez deja Colo Colo para irse a préstamo al Montevideo City Torque. Esto dijo al salir de Chile.

Por Javiera García L.

Salomón Rodríguez ya dejó Chile para volver a Uruguay
Tras una temporada para el olvido, Salomón Rodríguez deja Colo Colo y sale a buscar un nuevo desafío en el Montevideo City Torque. El delantero de 25 años, con contrato hasta 2027 en el Cacique, parte a préstamo por una temporada.

La noticia era una de las más esperadas por el hincha colocolino en el mercado de fichajes, porque el atacante no rindió pese a todo el ruido de su llegada y su salida abre la oportunidad para otro 9.

Este lunes, Salomón Rodríguez dejó la concentración del Cacique en el Complejo de Sifup y se despidió de sus compañeros. Y apenas un día más tarde, partió a Uruguay para presentarse a su nuevo club.

En el Aeropuerto de Santiago, habló con Radio Cooperativa. “No cumplí con las expectativas, esperé sumar minutos y rodaje, y no pude. El objetivo es volver a jugar y competir”, mencionó.

Los detalles de la salida de Salomón Rodríguez de Colo Colo: préstamo y se ahorran el sueldo

Salomón Rodríguez se despide de Colo Colo: “Volveré de la mejor manera”

Sobre su nuevo club, Salomón Rodríguez valoró que “ya conozco el fútbol uruguayo, tengo mi familia y amigos cerca, es un buen cambio y buen aire para ganar confianza“.

“Me faltó de todo un poco (para rendir). No se me dieron las cosas, pero buscaré cambiar el aire y volver bien. El mensaje para el hincha de Colo Colo es agradecer el cariño de siempre, no cumplí con sus expectativas, pero volveré de la mejor manera“, cerró.

