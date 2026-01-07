“Tiene remate…”: Ganó 12 títulos en Colo Colo y aprueba llegada de Leandro Fernández

El mercado de fichajes se mueve rápidamente en el inicio del 2026 y este miércoles dejó una sorpresa de aquellas. Esto tiene relación con Leandro Fernández ya que fue borrado de Universidad de Chile por Francisco Meneghini.

Ante la llegada de Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, Paqui tuvo que dejar fuera del plantel al Lea y le informó que no será considerado para esta campaña. Por lo que el delantero nacido en Santa Fe debe buscar nuevos rumbos.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT, el periodista Marcelo Díaz entregó detalles de la salida de Fernández. El comunicador que cubre Universidad de Chile informó que la conversación fue el día lunes y que el deseo del jugador es mantenerse en Santiago. Además de mantener negocios en el sector oriente, tiene a su hijo en los cadetes de la U.

¿Leandro Fernández a Colo Colo?

Por lo que una de los objetivos de Leandro Fernández es no moverse de la capital. Bajo este panorama es que empezó a sonar como posible fichaje en Colo Colo, ya que por su condición, se descartarían los primeros interesados en su llegada.

Así las cosas, la opción de cambiar de aire y llegar al Monumental fue aprobado por un referente de los albos y que es voz autorizada con 12 títulos en el Cacique.

Leandro Fernández no sigue en la U y debe buscar club

“Es una buena opción”, lanzó fuerte y claro Gonzalo Fierro. “Juega por fuera, pero Colo Colo necesita de remate de media distancia. Cuando tiene la opción él lo hace”, agregó el joven pistolero. El formado en el Monumental participó de una dinámica donde debían elegir a los próximos refuerzos albos, donde uno de sus elegidos fue justamente Leandro Fernández.

Incluso Fierro pasó por alto la identificación del Lea con la U, tal como ocurrirá al otro lado de la vereda con Lucero y Rivero. “Para mí es una buena opción, estuvo tres años en la U pero es trabajo. Como dijeron se quiere quedar en Santiago. También es una buena opción para él”, sentenció.

