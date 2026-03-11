Es tendencia:
A contrarreloj: ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Primera B?

Magallanes sumó un triunfo clave ante Unión Española en el cierre de la fecha 3. Ahora se acorta el plazo para buscar nuevos nombres.

Por Felipe Pavez Farías

La Primera B vive horas claves antes del cierre de libro de pases
La Primera B cerró su fecha 3 con el sorpresivo triunfo de Magallanes ante Unión Española. Lo que pone a la Academia en la parte alta de la tabla, pero también reactiva el mercado ya que entra en horas claves.

Los dirigidos por Miguel Ponce lo dieron vuelta en el Estadio Santa Laura, y con goles de Cristóbal Jorquera y Milton Alegre en los descuentos, sumaron un triunfo clave. Pero este resultado además marcar un importante hito en la competición ya que acorta los plazos para que los clubes realicen las últimas contrataciones del año. 

Esto debido a que el mercado de fichajes se acerca a su cierre definitivo. Por lo que hay varios clubes que apuran las gestiones para sorprender con un nuevo nombre para lo que se avecina en la temporada 2026. 

Momento clave ya que tuvieron como prueba las primeras fechas de la Copa Chile y estas primeras fechas del campeonato de la Primera B. Además la gama de jugadores libres todavía es amplia.

Nombres como Mauricio Isla, Matías Moya, Luis Casanova, y Fabián Cerda son parte del extenso grupo que aún busca una chance en el profesionalismo. 

¿Cuándo cierra el libro de pases en Primera B?

Así las cosas, el calendario indica que el cierre del mercado de fichajes en la Primera B es antes del inicio de la fecha 4. Es decir: antes de que comience el encuentro entre Recoleta ante Unión San Felipe este viernes 13 de marzo. 

Por lo que los clubes del ascenso tienen plazo hasta el jueves 12 de marzo a las 23:59 horas para realizar el último esfuerzo y sumar un nuevo nombre para el 2026. 

