A solo tres meses del Mundial 2026, la FIFA recibió un golpe durísimo por parte de uno de sus participantes. Y es que Irán insiste en bajarse de la cita mundialista tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron su ofensiva a Irán, dejando un saldo de más de 1.200 fallecidos y 12.000 heridos hasta ahora. Uno de sus ataques terminó con la vida de Ali Khamenei, el líder supremo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró en las últimas horas que “el presidente Donald Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

Sin embargo, eso no sucederá. Y es que el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, informó la decisión de que la selección asiática no asista a la Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio.

Irán se baja del Mundial: “El gobierno de EEUU asesinó a nuestro líder” | Getty Images

Irán se baja del Mundial y condena a Estados Unidos

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, fueron las declaraciones del ministro del Deporte iraní, según reproduce Marca.

“Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, insistió.

La FIFA tendrá que tomar una decisión sobre qué pasará con el Grupo G del Mundial 2026. Irán debía competir con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y tenía agendados sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

En síntesis

Irán se retiró del Mundial 2026 tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El ministro Ahmad Doyanmali confirmó que la selección asiática no asistirá al torneo internacional.

Irán forma parte del Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y la FIFA deberá tomar una decisión sobre su reemplazante.