Este miércoles continúa la acción de la Copa Libertadores 2026 con duelos correspondientes a la vuelta de la Fase 3. En específico, esta jornada será el turno de O’Higgins de Rancagua, elenco celeste que viaja a Ibagué, Colombia, para enfrentar a Deportes Tolima.

Se trata de un gran encuentro que definirá a uno de los últimos clubes clasificados a la fase de grupos del certamen Conmebol y que, para sorpresa de muchos hinchas del fútbol chileno, será transmitido tanto por las señales de ESPN como por CHV en TV abierta , además de sus respectivas plataformas digitales.

En ese contexto, ya se conoció quiénes serán los comentaristas y relatores encargados del partido en ambas señales de TV. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién relata O’Higgins vs. Deportes Tolima hoy por Copa Libertadores?

La cuenta especializada en este tipo de contenidos en X (antes Twitter), Top Sports, confirmó quiénes estarán a cargo de los relatos y comentarios del encuentro entre O’Higgins y Tolima:

ESPN Premium y Disney+ : relatos de Ricardo Shannon y comentarios de Jean Beausejour .

: relatos de y comentarios de . CHV, MiCHV y Pluto TV: relatos de Claudio Palma, con comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

El encuentro entre O’Higgins y Deportes Tolima comenzará a partir de las 21:30 horas de Chile por la Copa Libertadores y será transmitido por ESPN Premium en TV paga y CHV en televisión abierta, en los distintos canales según tu cableoperador:

Canal Operador Señal CHV VTR 21 (SD en Santiago) – 711 (HD) DIRECTV 151 (SD) – 1151 (HD) ENTEL 66 (HD) CLARO 55 (SD) GTD/TELSUR 27 (SD) MOVISTAR 121 (SD) – 811 (HD) TU VES 57 (SD) ZAPPING 21 (HD) ESPN Premium VTR 166 (SD) – 860 (HD) DIRECTV 620 (SD) – 1620 (HD) ENTEL 241 (HD)* CLARO 178 (SD) – 478 (HD) GTD/TELSUR 70 (SD) MOVISTAR 485 (SD) – 889 (HD) TU VES 522 (HD) ZAPPING 100 (HD)*

Adicionalmente, podrás ver EN VIVO y ONLINE este partido si estás suscrito a la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium, o de forma gratuita a través de MiCHV, el canal de YouTube de CHV o Pluto TV.

