Copa Libertadores

¡Es oficial! Estos serán los relatores y comentaristas O’Higgins vs. Tolima por Copa Libertadores

Revisa quiénes estarán al micrófono para el partido que hoy animan 'celestes' y los 'pijaos' por la vuelta de la Copa Libertadores.

Por Franco Abatte

O'Higgins visita este miércoles a Deportes Tolima por la vuelta de la Fase 3.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins visita este miércoles a Deportes Tolima por la vuelta de la Fase 3.

Este miércoles continúa la acción de la Copa Libertadores 2026 con duelos correspondientes a la vuelta de la Fase 3. En específico, esta jornada será el turno de O’Higgins de Rancagua, elenco celeste que viaja a Ibagué, Colombia, para enfrentar a Deportes Tolima.

Se trata de un gran encuentro que definirá a uno de los últimos clubes clasificados a la fase de grupos del certamen Conmebol y que, para sorpresa de muchos hinchas del fútbol chileno, será transmitido tanto por las señales de ESPN como por CHV en TV abierta, además de sus respectivas plataformas digitales.

Ojo celestes ¿Qué pasa si O’Higgins gana, empata o pierde hoy vs. Tolima por Copa Libertadores?

En ese contexto, ya se conoció quiénes serán los comentaristas y relatores encargados del partido en ambas señales de TV. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién relata O’Higgins vs. Deportes Tolima hoy por Copa Libertadores?

La cuenta especializada en este tipo de contenidos en X (antes Twitter), Top Sports, confirmó quiénes estarán a cargo de los relatos y comentarios del encuentro entre O’Higgins y Tolima:

  • ESPN Premium y Disney+: relatos de Ricardo Shannon y comentarios de Jean Beausejour.
  • CHV, MiCHV y Pluto TV: relatos de Claudio Palma, con comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

El encuentro entre O’Higgins y Deportes Tolima comenzará a partir de las 21:30 horas de Chile por la Copa Libertadores y será transmitido por ESPN Premium en TV paga y CHV en televisión abierta, en los distintos canales según tu cableoperador:

Canal Operador Señal
CHV VTR 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL 66 (HD)
CLARO 55 (SD)
GTD/TELSUR 27 (SD)
MOVISTAR 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES 57 (SD)
ZAPPING 21 (HD)
ESPN Premium VTR 166 (SD) – 860 (HD)
DIRECTV 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL 241 (HD)*
CLARO 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR 70 (SD)
MOVISTAR 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES 522 (HD)
ZAPPING 100 (HD)*

Adicionalmente, podrás ver EN VIVO y ONLINE este partido si estás suscrito a la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium, o de forma gratuita a través de MiCHV, el canal de YouTube de CHV o Pluto TV.

En resumen

  • O’Higgins visita a Deportes Tolima este miércoles por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 desde las 21:30 horas.
  • El partido será transmitido por ESPN Premium y CHV, además de Disney+, MiCHV, YouTube de CHV y Pluto TV.
  • En ESPN relatan Ricardo Shannon y Jean Beausejour, mientras que en CHV estarán Claudio Palma, Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.
