Copa Libertadores

Con O’Higgins como animador: Así se juega la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Conoce la programación de los decisivos duelos que se juegan esta semana por la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Por Franco Abatte

Esta semana se definen los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Semana decisiva en la Copa Libertadores. Durante los próximos días se celebrarán cuatro duelos clave para el futuro de la competición sudamericana, donde se definirán los últimos clubes que serán parte de la fase de grupos del certamen de Conmebol.

Entre los protagonistas de esta semana clave está O’Higgins de Rancagua, conjunto que ahora deberá viajar a Colombia para mantener la ventaja conseguida en la ida ante Deportes Tolima y así dar el batacazo clasificando a la fase grupal de la Libertadores.

Conmebol lo hace oficial: Lionel Messi e Inter Miami no jugarán la Copa Libertadores

Otros clubes que verán acción durante estos días son Barcelona de Ecuador, Botafogo de Brasil, Sporting Cristal de Perú e Independiente de Medellín de Colombia. ¿Cuándo y dónde ver estos partidos en Chile? Conoce todos los detalles, a continuación, en RedGol.

Programación Fase 3 de Copa Libertadores: partidos, horario y TV

Son cuatro los partidos que se disputarán esta semana por la vuelta de la Fase 3, los cuales se celebrarán entre este martes 10 y jueves 12 de marzo.

  • Botafogo vs. Barcelona SC: martes 10 de marzo a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Sporting Cristal vs. Carabobo: miércoles 11 de marzo a las 19:00 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Deportes Tolima vs. O’Higgins: miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium, Disney+ Premium, CHV, Pluto TV, YouTube de CHV y app MiCHV.
  • Medellín vs. Juventud de Las Piedras: jueves 12 de marzo a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.
O’Higgins está a un paso de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

¿Cuándo comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los equipos que logren clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores conocerán a sus rivales el próximo 19 de marzo, cuando se realice el sorteo de Conmebol. Posteriormente, la fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril con la fecha 1.

