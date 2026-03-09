Es tendencia:
O’Higgins vs. Deportes Tolima: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

El Capo de Provincia se hizo fuerte de local y consiguió una ventaja importante de cara a la revancha.

Por Franccesca Arnechino

Los Celestes van por un nuevo triunfo con Deportes Tolima.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTLos Celestes van por un nuevo triunfo con Deportes Tolima.

O’Higgins sacó ventaja en la ida de la última fase previa de la Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima. El Capo de Provincia se hizo fuerte de local en El Teniente y dio el primer paso pensando en la revancha.

En un partido intenso los celestes intentaron tomar el protagonismo y cuando el primer tiempo se iba sin goles, apareció Francisco González para marcar en el 45+8’, que desató la alegría en Rancagua, quedándose con un triunfo clave de cara al duelo de vuelta.

Con este resultado, O’Higgins viajará a Colombia con una ventaja mínima, pero importante, en busca de sellar su paso a la fase de grupos del torneo CONMEBOL.

O’Higgins vs. Deportes Tolima: Horario y dónde ver EN VIVO

O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 hrs. en el Estadio Estadio Manuel Murillo Toro, donde los celestes intentarán cerrar la clasificación en suelo colombiano.

El partido entre Celestes y el Vinotinto y Oro, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Así llega O’Higgins al partido con Deportes Tolima

