El arbitraje chileno sigue siendo una polémica constante, fecha tras fecha. Claro que lo que ocurre poco es ver que los clubes, en sus cuentas de redes sociales, reclamen contra los jueces.

Eso pasó en el duelo entre Palestino y Cobresal, jugado en La Cisterna, pues una agresión de Dilan Zúñiga contra un jugador minero despertó la ira del CM del cuadro de El Salvador.

“Desastroso. Horrible e indignante que que un combo no sea roja”, fue lo que postearon en la red X en medio del encuentro que terminó 4-2 a favor del cuadro árabe.

El juez del encuentro, el siempre polémico Piero Maza, no consideró para expulsión la jugada cometida por Zúñiga y tampoco hubo llamado desde el VAR.

La acción de Zúñiga que reclamaron en Cobresal

Cobresal se arrepiente y borra el posteo

En Cobresal se arrepintieron de lo que postearon y minutos después de lo que se publicó en redes sociales decidieron borrar la publicación.

De todas maneras, en la era tan frenética que se vive en las comunicaciones, ya estaba el famoso “pantallazo” de la queja contra los árbitros que igual se viralizó.

Piero Maza, eso sí, expulsó por doble amarilla a Francisco Moreno de Cobresal, poco antes de que terminara el primero tiempo.

Seguramente será un tema a tratar por Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Arbitrajes, quien ha sido muy cuestionado por las reiteradas fallas groseras que cometen los réferis en los duelos del torneo nacional. Y eso que recién van seis fechas.

