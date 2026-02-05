Felipe Gutiérrez tuvo su debut al mando de Deportes La Serena con un empate frente a la UC en un partido que contó con el arbitraje de Piero Maza. El cuadro granate tuvo una figura que brilló con luz propia en aquel duelo: Felipe Chamorro, autor de los dos tantos Papayeros.

El ex volante ofensivo de Palestino apareció sorpresivamente como centrodelantero por disposición del DT granate. Respondió como si tuviera experiencia de goleador: le comió la espalda a Juan Ignacio Díaz y venció a Vicente Bernedo con un cabezazo contra el piso.

Luego, estuvo presto para anticipar a Bernedo tras un pase del charrúa Díaz, quien no se percató de la presencia de Chamorro e inició el 2-0 transitorio en colaboración con el golero. Pero el jugador de 24 años no pudo terminar el encuentro: en los 54′ le dejó su lugar a Daniel Cordero por un problema físico.

Felipe Chamorro y el cabezazo para abrir la cuenta frente a la UC. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y tras eso, criticó el desempeño de Maza. “Sabemos cómo es el fútbol, con los equipos grandes los árbitros se cargan un poco. Prefiero no hablar de eso, el partido ya fue. Creo que es mejor quedarse con las sensaciones buenas y jugamos de igual a igual”, aseguró Chamorro en OnlyGranates. Se refería a una posición de adelanto muy dudosa que le cobraron. También a la expulsión de Sebastián Díaz.

Piero Maza expulsó a Sebastián Díaz por doble amonestación. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Felipe Chamorro evitó hablar mucho del árbitro Piero Maza tras haber sido figura ante la UC, pero dejó muy preocupado a Felipe Gutiérrez por la molestia que sintió. El talentoso jugador granate se sometió a exámenes médicos este martes 4 de febrero.

Una imagen del festejo de Chamorro con Jeisson Vargas, su asistidor. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y la revisión salió positiva, pues Chamorro quedó habilitado para jugar el fin de semana, cuando La Serena tendrá un desafío complicado: este sábado 7 de febrero, los granates visitarán a O’Higgins de Rancagua en el estadio El Teniente a contar de las 18 horas.

“Veo bien al grupo, lo demostramos. Agarramos la idea del Pipe rápido. Creo que el equipo está contento, sabe lo que tiene que hacer cada uno. Hay un lindo grupo que se formó y tiene muchas esperanzas para lo que viene”, aseguró Felipe Chamorro, quien apunta a mostrar un mucho mejor nivel que el ofrecido en 2025.

Deportes La Serena comenzó el certamen con un punto tras igualar ante la UC.

