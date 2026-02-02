Felipe Gutiérrez tuvo un debut especial en Deportes La Serena y su equipo logró estar dos goles en ventaja sobre Universidad Católica. Pero los Cruzados rescataron un empate en el estadio La Portada. Un 2-2 que sentenció Fernando Zampedri con un remate sorpresivo de mediavuelta.

En ese contexto, el Pipe sacó la voz con cómo ha trabajado en los granates. “Hemos apuntado mucho al tema grupal, lo emocional del grupo. Cada partido y fin de semana ha sido un paso adelante en el crecimiento colectivo. Eso demanda el tiempo. Estamos en ese crecimiento”, manifestó Gutiérrez, quien terminó en los granates de forma inesperada.

Fue confirmado como DT de La Serena a los días de haber sido ratificado como ayudante en Sport Boys de Perú. “Tenemos que seguir en ese camino para lograr una estructura sólida. Me quedo con el compromiso de los chicos. Nos quedamos con un hombre menos, tuvieron la capacidad de organizarse”, dijo.

Felipe Gutiérrez como DT de La Serena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Se refería a la tarjeta roja que recibió Sebastián Díaz. “No es fácil que te saquen un jugador de la estructura y encontrar el camino. Católica es un rival duro, sabemos lo que es a nivel nacional. Creo que estamos en un crecimiento hasta conformar una estructura sólida. Vamos por buen camino”, expuso Felipe Gutiérrez.

“Hay que entender quiénes somos como club a nivel nacional, tenemos que entender que todos los rivales van a ser duros y debemos entender que tenemos que ser un equipo difícil, que cueste venir a nuestra casa. Esa cara tendremos partido a partido”, apuntó el otrora talentoso centrocampista del Twente de Países Bajos, el Betis de España y el Inter Porto Alegre de Brasil.

Felipe Gutiérrez le pone altas exigencias a La Serena

Felipe Gutiérrez todavía está lejos de lo ideal que imagina en Deportes La Serena. “La palabra no sé si es conforme o no seguiríamos en la búsqueda de la mejora. Creemos que queda harto por delante de crecimiento. La expulsión de un jugador es complejo, más ante un rival como Universidad Católica”, aseguró.

“Los chicos soportaron un resultado y lo manejaron de muy buena manera. Queremos conformar un grupo sólido y una familia. Vemos que Católica hace mucho que trabaja con el mismo técnico. Teníamos más información del rival, los equipos no nos conocen mucho y tenemos que aprovechar eso”, soltó el Pipe.

Tuvo más de este 2-2 en La Portada. “Contrarrestamos bien a Católica, aunque nos costó bastante los primeros 15 o 20 minutos. No fluiamos en el juego y en los 25 minutos encontramos los espacios, atacamos por rutas que veníamos trabajando. Queremos crecer y competir, siempre tenemos esa intención”, expresó.

“La gente se va con esa sensación porque el equipo mostró una cara desde la capacidad de competir, más allá del juego. Hicieron una estructura sólida los más grandes, Jeisson (Vargas), (Gonzalo) Escalante, Seba (Díaz), (Federico) Lanzillota desde atrás”, manifestó Gutiérrez.

La Serena tras el empate contra Católica. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Sin querer, reveló a los puntos claves de su equipo. “Una casi columna vertebral que conformamos en el liderazgo que buscamos. Ellos lo están demostrando, nos han dado un salto de calidad tremendo. A nivel nacional queremos competir con todos los rivales”, cerró el Pipe.

Así celebró Felipe Chamorro el primer gol de Deportes La Serena ante la UC. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En la segunda fecha, La Serena visitará a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua el 7 de febrero a contar de las 18 horas. Un rival de participación internacional, pues el Capo de Provincia clasificó a la Copa Libertadores.

Revisa el compacto del empate de Católica ante La Serena

Así va Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Los granates comenzaron la Liga de Primera 2026 con un punto en la tabla de posiciones.