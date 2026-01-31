Colo Colo suma una nueva baja: un cortado fue presentado en La Serena

Son varios los jugadores que han dejado Colo Colo en este mercado de fichajes. Y una gran cantidad han salido a préstamo a buscar los minutos que no tendrán en el Monumental, como Salomón Rodríguez o Daniel Gutiérrez.

Y la lista sigue creciendo. Ahora, es el turno de Bruno Gutiérrez. Viendo que no entraba en los planes de Fernando Ortiz para esta campaña, el defensor de 23 años se puso a buscar club y encontró su nuevo destino.

Este sábado 31 de enero, justo en la previa del debut del Cacique en la Liga de Primera, Deportes La Serena confirmó a Bruno Gutiérrez como su nuevo refuerzo.

“Bruno Gutiérrez es nuevo refuerzo de Club Deportes La Serena. Defensor central y lateral con estilo de juego, combina intensidad, inteligencia táctica y un fuerte sentido de equipo, convirtiéndolo en un aporte clave tanto en defensa como en proyección ofensiva”, informaron.

Bruno Gutiérrez deja a Colo Colo: es presentado en La Serena

Bruno Gutiérrez jugó apenas tres partidos en la temporada pasada con Colo Colo. Dos fueron en la Liga de Primera, donde sumó 1 minutos en total. Llegado el nuevo año, estaba claro que no estaría en los planes del club.

Así, se alarga la lista de salidas del Cacique. Han dejado el Monumental Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux, Brayan Cortés, Salomón Rodríguez, Vicente Pizarro, Alexander Oroz, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Lucas Cepeda y Esteban Pavez.

