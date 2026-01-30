Con más de 10 años vistiendo la camiseta de Everton, el capitán y emblema Álvaro Madrid es el nombre del momento en el mercado viñamarino. Eso, luego de conocerse la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Es que los directivos de Colo Colo se reunieron de emergencia para definir al reemplazo de Esteban Pavez, quien partió repentinamente a Alianza Lima. Madrid lidera la lista de tres jugadores que definió el directorio, junto a Ignacio Saavedra y Pablo Ruiz.

Y desde Viña del Mar ya están alerta a las grúas del Cacique por un jugador que todos los mercados suena en los grandes. Es más, hace un año estuvo cerca de arribar a la U, además de U Católica.

Así avanza todo por Álvaro Madrid y Colo Colo

Con ojos en la interna de Everton, el periodista Diego Peralta avisó hace algunos minutos el panorama de Álvaro Madrid con el club. Eso, tras el interés público de Colo Colo para ficharlo previo al inicio de la Liga de Primera.

Madrid interesa en Macul /Photosport

“A esta hora no ha llegado ninguna oferta formal ni consultas informales de Colo Colo por Álvaro Madrid ni por Benjamín Berríos”, aseguró. Es que junto a Madrid, Berríos también ha sonado en los últimos días para volver a Macul.

Por eso, la citada fuente reveló que Blanco y Negro no la tendrá fácil si quiere levantarle a los ruleteros a su gran referente. Eso, ya que la dirigencia viñamarina se movió rápido con los contratos de sus volantes.

“Cabe recordar que ambos jugadores, capitanes del club, tienen contrato vigente con Everton hasta 2027 y fines de 2026, respectivamente”, cerró. Ahora resta esperar si habrá o no oferta de Colo Colo antes del lunes, cuando debute Everton ante U. La Calera.