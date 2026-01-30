Se acabó la espera. Por fin empieza la Liga de Primera 2026 y uno de los partidos más atractivos de la fecha inaugural se jugará este sábado, cuando Colo Colo visite a Deportes Limache en Valparaíso.

Los albos tienen sangre en el ojo con el cuadro tomatero, debido a que en 2025 jugaron en cuatro partidos y en ninguno pudo ganar el Cacique, con dos victorias limachinas y dos empates.

Para Colo Colo es fundamental empezar con el pie derecho, puesto que su entrenador, Fernando Ortiz, está muy cuestionado por el triste cierre que tuvo el equipo en la campaña anterior, quedando afuera de competencia internacional.

La formación de Colo Colo vs Deportes Limache

Colo Colo se preparó toda la semana en el estadio Monumental y el Tano ya tiene la formación definida para el partido ante Limache, con una gran sorpresa y ausencia definida.

Una de las figuras de los albos, como lo es Claudio Aquino, no será de la partida en Valparaíso, y quien tomará su lugar es Leandro Hernández, quien junto a Francisco Marchant, ayudará a sumar minutos Sub 21.

Además, Jonathan Villagra ocupará el puesto del suspendido Javier Méndez, mismo caso que de Maximiliano Romero con Javier Correa.

De esta forma el once de Colo Colo será con Fernando De Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

