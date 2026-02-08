A pesar de que la U de Chile se puso en ventaja gracias a un gol con mucha suerte que anotó Eduardo Vargas, Jaime García mantuvo los pies en la tierra para tomar decisiones que ayudaron a Huachipato a remontar el partido. Finalmente, los Acereros se impusieron por 2-1.

Todo lo sentenció el defensor argentino Renzo Malanca, quien apareció increíblemente solo en el área tras un córner y fusiló a Gabriel Castellón con un potente disparo con su pierna derecha. “Siempre tranquilo, veníamos de perder un partido y hay que tomarlo con tranquilidad”, dijo García en TNT Sports.

Se refería a la derrota frente a Cobresal por el estreno de la Liga de Primera 2026. “Tenemos que tratar de ir dando minutos a otros jugadores en los partidos que se avecinan. Habrá posibilidades, ellos tienen que tomarla. Vamos con Everton y después tenemos un viaje fuerte”, aseguró el DT, quien ya vislumbra el duelo ante Carabobo de Venezuela por la Copa Libertadores.

Jaime García en el estadio CAP frente a U de Chile. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Fuimos merecedores del triunfo en todo el campo. La U nos manejó el primer tiempo, no tuvimos mucha sorpresa ni profundidad”, aseguró el entrenador oriundo de Cartagena, quien de todas maneras fue consciente de la mejoría que tuvieron sus pupilos en el complemento.

De hecho, fue en la parte final donde se notó la mayor ventaja del cuadro de la usina ante el Romántico Viajero, según el entrenador del Huachi. “En el segundo tiempo dominamos en el tema físico, que me alegra mucho. Fuimos amplios merecedores del triunfo, más allá de que en momentos no jugamos tan bien”, aseguró el estratego, quien vive su segunda campaña en Talcahuano.

“Sentimos que en los momentos que la U crecía, pudimos opacar su crecimiento y fuimos efectivos”, lanzó García, quien arribó a Huachipato tras una experiencia en Santiago Wanderers. Eso sí, el director técnico sabe que hay mucho trabajo por hacer todavía.

Jaime García felicita a todo Huachipato tras darle vuelta el partido a U de Chile

El sabor que le quedó a Jaime García de esta victoria ante U de Chile fue muy dulce, sobre todo por cómo ve que se ha desenvuelto el plantel en este inicio de campaña. “Se fueron hartos jugadores y llegaron también. Siempre falta algo. Es un grupo muy joven”, aseguró el entrenador.

Por ejemplo, ante el Romántico Viajero atajó Sebastián Mella, mundialista Sub 20 con la Roja, quien reemplazó al lesionado uruguayo Rodrigo Odriozola. Otro juvenil que sumó minutos fue Lucas Velásquez, carrilero izquierdo. Una tónica que se mantendrá este exigente 2026.

“Yo voy dando posibilidades de que tomen un cupo y digan ‘profe, acá estoy’. Cuando el grupo es joven y se somete al técnico, a uno se le hace mucho más fácil. Todos quieren estar, las caras de mal gusto son pocas en la semana. Que no sean oportunidades sólo por los minutos, que sean por rendimiento”, fue la declaración de principios del Búfalo.

Huachipato celebró una victoria ante U de Chile en casa. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y sabe que su plantel tendrá un extenuante viaje rumbo a Venezuela para jugar por el certamen de clubes más deseado de América. “Contento por estar de vuelta en el terreno internacional. Vamos a ver cómo manejamos las cargas, sin excusas, hay que hacerlo calladito”, cerró García en esa charla con el periodista Marcelo Díaz.

Eso sí, antes de la expedición a suelo llanero Huachipato debe visitar a Everton de Viña del Mar en el estadio Sausalito. Aquel duelo se disputará el 13 de febrero a las 18 horas y será válido por la 3° fecha de la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile ha perdido cinco puntos al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026, mientras que el Huachi sumó sus primeras tres unidades.

