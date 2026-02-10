La Primera B sigue reforzándose para lo que será una nueva temporada en búsqueda del ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno donde Magallanes concretó la llegada de un jugador con largo recorrido en la liga chilena.

La Academia concretó la llegada de centrodelantero Milton Alegre, información que fue adelantada por Manojitos.cl y que fue confirmada por PrimeraBChile.

Magallanes tuvo un complejo arranque de temporada con dos encuentros en Copa Chile que terminaron en dos derrotas ante Deportes Santa Cruz, por lo que el cuadro buscó reforzarse antes de que inicie el campeonato de Primera B.

La carrera de Milton Alegre

El delantero de 34 años comenzó su carrera O’Higgins el año 2010, pasando luego por clubes como Deportes Concepción, Barnechea, Malleco Unido, San Antonio Unido, General Velásquez, Deportes Melipilla, Fernández Vial, Colchagua e Independiente de Cauquenes.

El 2022 fichó por Deportes Recoleta donde estuvo una temporada, pasando luego por Santiago Wanderers y Rangers, fichando el 2025 con Deportes Santa Cruz. Durante la última temporada, Alegre jugó en Deportes Santa Cruz donde anotó 8 goles.

Entre sus logros individuales, Alegre se coronó dos veces como el Máximo Goleador de la Segunda División Chilena los años 2018 y 2021.

El 2026 de Magallanes

La Academia busca el ascenso esta temporada a la máxima división del fútbol chileno donde anunció recientemente las llegadas del mediocampista de creación Santiago Coronel, formado en Vélez Sarsfield y el ex Colo Colo Cristóbal Jorquera, a quien se le sumará Milton Alegre.