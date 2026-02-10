Es tendencia:
Se formó en Colo Colo, jugó en Europa y ahora es elegido el “mejor refuerzo” del mercado de fichajes

Magallanes sumó una importante carta para la Primera B y con Cristóbal Jorquera entre sus filas buscará el anhelado retorno a la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

Jorquera fue destacado por su retorno a Magallanes
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJorquera fue destacado por su retorno a Magallanes

El mercado de fichajes se sigue moviendo y ahora Magallanes es el elenco que sorprende con una importante contratación. El elenco dirigido por Miguel Ponce sumó entre sus filas a Cristóbal Jorquera para lograr el anhelado ascenso a la Liga de Primera. 

El formado en Colo Colo sumó tres títulos con el Cacique. También cuenta con experiencias en Europa por clubes como Genova, Parma y Bursaspor. Además ha vestido las camisetas de Unión Española, Palestino, O’Higgins, Rangers y La Serena entre otros. Incluso fue titular en la conquista de la Copa Esperanzas de Toulón con la Roja en 2009. 

Ex Colo Colo encuentra club y jugará en este club del ascenso: "El equipo necesita experiencia"

Ex Colo Colo encuentra club y jugará en este club del ascenso: "El equipo necesita experiencia"

“Estoy muy feliz de estar de vuelta. Nunca me quise ir de acá. Siempre ha sido bastante especial. Esperemos que el año sea muy feliz. Quiero aportar de donde me toque, jugando o de afuera”, recalcó Cristóbal Jorquera que entre 2023 y 2024 también vistió la camiseta de la Academia. 

Cristóbal Jorquera llega a Magallanes: ¿El mejor fichaje de la Primera B?

Lo llamativo fue que el fichaje de Cristóbal Jorquera de inmediato desató cientos de comentarios en redes sociales. “Volvemos a ver fútbol”, recalcó Ignacio Herrera. “La pelota siempre al diez. Bendiciones Cristóbal”, agregó Nelson Tapia. 

Pero el que más llamó la atención fue Joaquín Larrivey que también vistió la camiseta de Magallanes. “El mejor refuerzo de la categoría. Liderazgo y calidad. Que sea un gran año amigo. Vamos no más”, destacó el actual ariete de Deportes Concepción. Lo que agradeció Jorquera en respaldo a su nuevo desafío. 

Cabe consignar que ahora sigue la preparación de Jorquera para llegar de la mejor forma al inicio del torneo de ascenso. El debut de Magallanes por la Primera B está fijado para el martes 23 de febrero y de visita ante Curicó Unido. 

