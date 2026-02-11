Colo Colo está viviendo un complejo inicio de año. Lamentablemente el equipo de Fernando Ortiz todavía no despega, lo que sumado a un pésimo cierre de un 2025 para el olvido, tiene al DT incluso en duda si los buenos resultados no llegan en el corto plazo.

Para más remate sabido es que la relación entre el argentino y Arturo Vidal, uno de los máximos referentes del actual plantel albo, no es de las mejores.

Por lo mismo uno que tuvo que dar un paso al frente y generar la instancia para tender puentes entre ambos fue Aníbal Mosa, quien durante la pretemporada del Cacique en el complejo del Sifup organizó un cara a cara con Ortiz y Vidal.

Detalles de la reunión secretar entre Ortiz y Vidal en Pirque

Según información entregada por La Tercera, el presidente de Blanco y Negro buscó que ambos dejaran sus diferencias acumuladas durante el año anterior.

“El encuentro se realizó en el complejo del Sifup, lugar donde el Cacique desarrolló parte de sus entrenamientos antes de regresar al Estadio Monumental. La conversación fue privada, con Mosa como articulador del acercamiento”, detalló el mencionado medio.

En ese sentido, agregaron también que “ambas partes, según dicen desde Blanco y Negro, manifestaron su punto de vista. Y, de paso, se juramentaron mirar hacia adelante por el bien del club”.

Cabe recordar que las distancias entre el volante y el DT vienen del año pasado, cuando el argentino se la jugó con sacar a Vidal y Esteban Pavez del equipo titular. Este diferencias hasta cierto punto se han mantenido, sobre todo si consideramos que el capitán del Cacique es Fernando De Paul por sobre el King.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique regresará a la acción ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.