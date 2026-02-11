Colo Colo sigue dando la pelea en este mercado de fichajes a pesar del poco margen de maniobra. El inicio del torneo bloqueó a varios posibles refuerzos albos y a nivel continental no hay mucho dinero para traer desde el extranjero.

Sin embargo, en el Cacique incluso han asegurado que fichar a dos futbolistas más para darle variantes al equipo de Fernando Ortiz, en especial en delantera.

Uno que salió a dar su opinión al respecto fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que en el Popular deberían traer a un refuerzo para reemplazar a un cuestionadísimo jugador: Claudio Aquino.

Patricio Yáñez quiere competencia para Aquino

El ex delantero partió diciendo que “la economía de guerra ha traído jugadores que no son todos confiables, son más bien apuestas. Si uno revisa, Colo Colo ha vendido harto y ha sacado hartas lucas en la venta de jugadores”.

“Yo creo que el esfuerzo lo van a hacer, pero el tema es dónde traes. Yo traería un, si es que hay, un reemplazante de Claudio Aquino. Una alternativa o un jugador que venga a superar lo que ha hecho”, agregó.

Claudio Aquino sigue sin poder convencer en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el campeón de la Libertadores 1991 con los albos aseguró que “ahí Colo Colo tiene un déficit importante, porque no hay ninguno. Lautaro Pastrán es más puntero, pero puede jugar de mediapunta. Falta uno que te arme, uno que te meta un pase”.

Los números de Claudio Aquino en Colo Colo

En el poco más de año que lleva el argentino en el Cacique ha jugado un total de 43 partidos, en los que ha convertido seis goles y dado seis asistencias en 3081 minutos de acción.