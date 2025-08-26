Megapari App Chile: apuesta desde tu celular en 2025

Con la Megapari app lleva tus apuestas deportivas a todo lugar sin importar el sistema operativo de tu celular.

La Megapari app está disponible para instalarla en los dispositivos iOs y Android y de esta manera realizar apuestas deportivas de fútbol y más de 40 deportes incluidos los eSports. Descarga la aplicación, encuentro incluido deportes menos convencionales y aprovecha los diferentes mercados y cuotas que puedes llevar en todo lugar con tu celular.

Cómo descargar e instalar la app Megapari

El proceso para instalar la aplicación de esta casa de apuestas es particular si quieres la Megapari app iOS o Android. Para ello te explicamos con detalles cómo descargar la app según tu dispositivo.

Descarga para Android

Si tu celular cuenta con el sistema operativo para instalar la Megapari app Android, lo primero que debes hacer es ingresar al portal web del operador y deslizar hasta el final de la página.

Allí encontrarás el subtítulo ‘Aplicaciones’, y entonces verás hacer clic en el botón ‘Android’. Esto te llevará a la página de las Megapari app disponibles para Android e iOS.

Al hacer clic en ‘Android’ iniciará automáticamente la descarga de un archivo .APK, con el cual deberás completar la instalación de la siguiente manera:

Ir a ‘Ajustes’ Habilitar ‘Instalar aplicaciones desconocidas’ Presiona dos veces el archivo .APK Haz clic en ‘Instalar’ Abre la aplicación un vez instalada Inicia sesión y empieza a usar la plataforma

Tomada de Megapari

Descarga para iOS

El proceso de instalación de la Megari app iOS es similar al que debes realizar en los dispositivos Android, pues debes acceder al portal del operador y deslizar hasta abajo para encontrar el link ‘Aplicaciones’.

Una vez estés allí podrás hacer clic en ‘iOS’ para conocer las instrucciones de cómo descargar la aplicación Megapari en tu iPhone. Sin embargo te las contamos a continuación:

Haz clic en el link de Testflight ubicado en la web de Megapari Presiona el botón Instalar para descargar Megapari app Espera que se instale la app y ábrela En la ventana que se abre presiona ‘Siguiente’ Si lo deseas otorga los permisos a la app para enviar notificaciones Dale clic a ‘Start Testing’ para empezar a usar la app

Tomada de Megapari

Funciones y servicios integrados en la aplicación Megapari

Una vez cuentes con la Megapari app en tu celular tendrás acceso a todas las características con las que cuenta la casa de apuestas para ti.

Recuerda que si tu celular no soporta esta versión de la app, o no tienes espacio para instalar una nueva aplicación, tu opción siempre será el navegador web de tu dispositivo.

Instalada la Megapari app podrás abrirla para completar tu registro en la casa de apuestas. Con tu cuenta de usuario y contraseña nuevos tendrás acceso a:

Realizar depósitos y retiros

Reclamar el bono de bienvenida para deportes

Acceder a promociones recurrentes

Apuestas de fútbol en pre partido y en vivo

Más de 40 deportes disponibles para apostar

Megapari app para contactar al servicio al cliente

Ver transmisiones en vivo de partidos seleccionados

Ver estadísticas y resultados deportivos

Bonos y promociones

Los bonos y promociones, como el código promocional Megapari, recurrentes son uno de los mayores atractivos con los que cuenta la casa de apuestas en su versión web así como en la Megapari app.

Por ejemplo, reclama un bono de bienvenida para apuestas deportivas con tu primer depósito por hasta $300,000 CLP haciendo el depósito desde la aplicación de Megapari.

Incluido con ese primer depósito también podrás recibir una apuesta gratis y, después de utilizar estas dos promociones, tendrás acceso a casi 20 promociones recurrentes para deportes y otras secciones.

Por ejemplo recibe bonos adicionales el día de tu cumpleaños, de ahí entenderás una de las principales razones por las que necesitas verificar tu cuenta y completar el registro totalmente.

Reclama devoluciones por tus apuestas deportivas, o un bono Megapari por una serie de apuestas perdidas, e incluso accede a un bono por hasta $110,940 CLP para usar en apuestas de fútbol.

Tomada de Megapari

Opiniones de los usuarios sobre la Megapari App

Diferentes tipos reseñas se pueden encontrar en Internet sobre la Megapari app, la cual está disponible en Chile para los usuarios de dispositivos iOs y Android.

Lo más destacado es la posibilidad que ofrece la Megapari app Android e iOS de ver partidos en vivo y reclamar bonos de bienvenida y otras ofertas disponibles en la casa de apuestas.

En Internet se pueden encontrar varias calificaciones y reseñas sobre la Megapari app, que por lo general recibe buenas recomendaciones de parte de los usuarios.

Nuestra opinión sobre la aplicación Megapari app

La Megapari app es una buena opción para los usuarios chilenos que principalmente quieran usar la aplicación para apostar en deportes, y sobre todo en fútbol, el deporte rey.

Hay una gran cantidad de campeonatos, ligas y partidos de fútbol disponibles para apostar en la aplicación de Megapari, incluidos torneos como la Champions League, la Primera A de Chile y muchos más, y esto se valora mucho en las opiniones de Megapari de usuarios chilenos.

Tiene una gran variedad de mercados y cuotas para apostar en vivo, las cuales puedes utilizar para liberar tu bono de bienvenida y la apuesta gratis que recibes por tu primer depósito.

Nos gusta mucho la facilidad para realizar depósitos, completar retiros y en especial para contactar al departamento de servicio al cliente desde la Megapari app Chile en caso de necesitar resolver alguna situación.

Lleva tus apuestas de fútbol en todo momento y lugar con la aplicación, y si esta no la puedes instalar en tu celular, la mejor opción es usar la plataforma desde el navegador web de tu dispositivo.

Preguntas frecuentes sobre la Megapari app

¿Cuánto demora Megapari en pagar?

Por lo general, los cobros de tus retiros se acreditarán en un periodo de 1 a 3 días hábiles, aunque todo depende del método de pago que elijas.

¿Se puede realizar un retiro desde Megapari app?

Si. Desde la aplicación de Megapari se puede realizar solicitudes de retiro usando uno de los métodos de pago disponibles en la plataforma, además de consultar las transacciones anteriores como los depósitos, bonos acreditados, etc.

¿Cómo contactar al departamento de servicio al cliente?

Puedes contactar al departamento de soporte mediante el chat en vivo, correo electrónico especializado dependiendo tu necesidad, el número de teléfono, redes sociales y el formulario de contacto en la app y web,

¿Es segura la aplicación de Megapari?

Aunque la Megapari app no se encuentra en las tiendas de aplicaciones oficiales del los celulares Android o iOS, es una herramienta bastante segura, autorizada por el operador que puedes usar con total tranquilidad.

¿Hay promociones para usuarios registrados en la Megapari app?

Reclama bonos y promociones adicionales al bono de bienvenida desde la aplicación de Megapari. Solamente inicia sesión y visita la sección de PROMOS para elegir la que más se ajuste a tus necesidades.