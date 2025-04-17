Opiniones sobre Megapari en Chile de 2025

Ponemos en tela de juicio a uno de los operadores que está ganando mayor popularidad entre los chilenos. Lee nuestra review basada en las Megapari opiniones de los clientes.

Todas las Megapari opiniones completas de los usuarios que ya experimentaron el servicio ¿Megapari Chile es confiable? ¿O no vale la pena registrarse?

Aquí va un resumen de las opiniones de Megapari Chile:

Criterios de evaluación Nivel de confianza Bono de bienvenida Excelente

Paquete de bienvenida de hasta $300.000 CLP Otras promociones Muy buenas Selección de deportes Fascinante Streaming Destacado Funcionalidad de la app Muy buena Métodos de pago Amplios Atención al cliente Bueno Promedio de opiniones 4.5/ 5 Visita Megapari

Bonos de bienvenida: Excelente

Con el bono de bienvenida de Megapari los usuarios nuevos de Chile pueden verse favorecidos con una bonificación del 200% de los dos primeros depósitos realizados hasta $300.000 CLP.

Al tratarse de un paquete completo, las Megapari opiniones destacan la oferta por encima de otros sitios disponibles en el país. De hecho, uno de sus principales competidores, 1xbet, se limita a ofrecer un valor de hasta $250.000 CLP con el primer depósito.

Sin embargo, realizando un Megapari análisis profundo, descubrimos que existen pequeñas diferencias entre un bono y otro, por ejemplo, 1xbet permite activar el bono a partir de un depósito de $740 CLP, mientras que Megapari exige el ingreso de, al menos, $5.000 CLP para desbloquear la promoción.

En cuanto al resto de las condiciones son similares, ambos sitios requieren un rollover de 5 veces el bono en apuestas combinadas en, por lo menos 3 selecciones con cuotas de 1.40 o superior tras aplicar el código promocional Megapari.

Términos y condiciones del bono

Para realizar este primer Megapari análisis, tuvimos en cuenta los términos y condiciones del bono publicados por el operador. La reglamentación en el sitio es clara por lo que no tendrás inconvenientes en entender la oferta.

A continuación, te facilitamos un resumen de los T&C de la promoción:

Megapari es seguro por lo que para obtener el bono es necesario realizar el registro en la plataforma y validar la identidad.

La oferta se desbloquea luego de depositar $5000 CLP o más.

La promoción está disponible con los dos primeros depósitos. El primero brinda un máximo de $170.000 CLP y el segundo hasta $130.000 CLP.

El paquete de bienvenida bonifica un valor máximo de $300.000 CLP.

El bono debe ser apostado 5 veces en apuestas combinadas en las que incluyan 3 o más eventos y, al menos 3 de ellos, debe cumplir con una cuota de 1.40 o superior.

Conoce los Términos y Condiciones completos del bono de bienvenida Megapari en la web del operador.

Otras promociones de Megapari

Si bien el paquete de bienvenida es la principal promoción del sitio de apuestas, no queremos excluir en este Megapari análisis las otras promociones vigentes en este momento.

Si ingresas al apartado de bonos dentro del sitio te sorprenderá la cantidad de ofertas publicadas. Las promos están relacionadas en su mayoría a freebet, devoluciones por depósitos, recompensas en ciertos juegos, aumentos de apuestas, entre muchas ofertas más.

Selección de deportes: Fascinante

El adjetivo “fascinante” en las opiniones de Megapari parece una exageración, sin embargo, puedes comprobar que el sitio cubre cerca de 7000 eventos diarios, por lo que en Megapari es seguro que encuentres el deporte y la competencia de tu interés.

Podrás realizar apuestas en disciplinas como:

Fútbol

Tenis

Básquet

eSports

Hockey

UFC

Vóley

Ajedrez

Patinaje

Incluso la plataforma coloca mercados de apuestas en competencias no tan populares en el país como pelota vasca, pickleball, squash, kabaddi hasta acontecimientos fuera de lo deportivo como juegos de TV, el tiempo, política y concursos de Eurovisión.

Sección en vivo y streaming: Destacado

Muchos usuarios en las Megapari opiniones destacan la sección en vivo porque es una de las más completas en lo que respecta a mercados de apuestas, pero también por la funcionalidad TV en la transmisión.

Los usuarios del sitio pueden ver todos los partidos con imágenes reales, acompañar el evento a través de los gráficos, las estadísticas y el resumen de lo más importante de la competencia.

En este Megapari análisis, el servicio de apuestas en directo ¡se lleva un 10! Los clientes pueden filtrar los eventos a través del botón retransmisión en directo, visualizar los encuentros recomendados, los eventos futuros, buscar por partido o a través de las competencias que se están desarrollando en primer o segundo tiempo.

Captura realizada desde la web de Megapari el 15/04/2025

Funcionalidad de la app: Muy buena

Si te resulta más cómodo, podrás descargar de manera gratuita las aplicaciones del operador disponibles para iOS y Android. Según los comentarios evaluados en el Megapari análisis, todos los usuarios coinciden que es fácil instalar la app.

Con respecto a las funciones, no existe nada extra, el servicio es exactamente el mismo que se encuentra en la versión PC. Desde el sitio se puede realizar apuestas, obtener promociones, pagar y extraer dinero de la cuenta de juegos, etc.

Lo que sí podemos añadir es que Megapari Chile es confiable porque pone a disposición el código QR para una descarga segura.

Métodos de pago: Amplios

En este Megapari análisis también consideramos los métodos de pago disponibles por el operador. El sitio de apuestas es flexible en cuanto a las modalidades de depósito aceptando tanto pesos chilenos como criptomonedas, esto es algo valorado en las Megapari opiniones.

Como Megapari Chile es confiable, se puede operar con los siguientes medios de pago:

Tarjetas Visa/ MasterCard

Transferencia bancaria

WebPay

Bitcoin

Servicio de Atención al cliente: Bueno

Finalmente, las opiniones de Megapari sobre la atención recibida por los operadores de Soporte al cliente son importantes en esta evaluación sobre la casa de apuestas.

Los usuarios están conformes con las diversas vías para comunicarse, aunque, señalan que en ocasiones suele haber demoras en la respuesta. Las formas de contacto con atención al cliente son:

E-mail

Telegram

Formulario de contacto

¿Qué tan bueno es Megapari?

Como conclusión a este Megapari análisis, creemos que es el operador es una excelente opción para los amantes de los deportes, se destacan los mercados y su sección en vivo junto con el bono de bienvenida.

Si tuviéramos que indicar cuestiones a mejorar en este Megapari análisis sería el tiempo de espera en atención al cliente y agregaríamos funciones extras a la app.

Opiniones buenas Opiniones malas Buen bono de bienvenida Demora en la atención al cliente Streaming de calidad Depósito mínimo para activar el bono superior a la competencia Catálogo completo de apuestas deportivas

Preguntas frecuentes

¿Qué tan seguro es Megapari?

Megapari es seguro, el sitio está regulado y autorizado por el Gobierno de la Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras. Además, aplica normativas anti blanqueo, políticas de privacidad y de normas KYC para mantener la seguridad de su servicio.

¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar en Megapari?

Cada juego posee un tope máximo de ganancias. Para calcular los retornos deberás multiplicar la cuota por el valor invertido es ese pronóstico.

¿Cuánto tiempo tarda Megapari en pagar?

Megapari realiza pagos inmediatos, no obstante, el dinero puede verse reflejado en tu cuenta del banco en un plazo de 1 a 3 días aproximadamente.