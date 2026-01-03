Universidad de Chile está en alerta por la posible salida de Matías Sepúlveda en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde es desde Lanús el cuadro que se lo quiere llevar.

Desde Argentina encendieron la ampolleta dejando en claro que ya hubo conversaciones entre las partes, por lo que en las próximas horas habrá algunas novedades.

Pero fue el periodista especialista en fichajes, César Merlo, quien reveló la respuesta de la U a la salida del Tucu Sepúlveda, considerado clave en el nuevo plantel de Francisco Meneghini.

Fue en sus redes sociales donde asegura que de parte de Azul Azul no tienen en planes vender al jugador, por lo que la apuesta, en este momento, es que paguen la cláusula de salida.

Matías Sepúlveda se unirá este lunes a la pretemporada de la U .Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Aseguran que Lanús viene a levantar Matías Sepúlveda desde U de Chile: “Está muy cerca”

¿Qué pide la U por Matías Sepúlveda?

Matías Sepúlveda comienza a vivir una teleserie en el mercado de fichajes, luego de que se conoció que Lanús es el interesado en poder llevárselo al fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, el periodista César Merlo analizó la situación en sus plataformas digitales, teniendo en cuenta de que en Argentina lo daban como listo: “Lanús tiene un interés concreto por Matías Sepúlveda”.

“Ya hubo contactos con el jugador. La U de Chile no tiene intenciones de venderlo, por lo que el Granate evalúa si está en condiciones de ejecutar la cláusula de salida”, detalló.

En ese sentido, restará ver el siguiente paso que da el cuadro argentino por los montos de la operación, que estarían cercanos al millón de dólares, teniendo en cuenta su anterior salida frustrada al Vitória de Brasil.

Publicidad

Publicidad

Revisa los detalles: