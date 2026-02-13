Mientras se acerca a Colo Colo: Thiago Nuss genera revuelo con posteo en redes sociales

Colo Colo sigue buscando cerrar a sus últimos refuerzos en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, y uno de los nombres que asoma como el candidato más cercano es el de Thiago Nuss, extremo argentino de 25 años que actualmente milita en el OFI Creta de Grecia.

Han pasado un par de días desde que se filtró su nombre como objetivo albo, gracias a la información de Coke Hevia y algunos hinchas ya han mostrado su aprobación, adelantándose a la movida con llamativos mensajes en redes sociales para el ex jugador de Argentinos Juniors y Atlético Rafaela.

Así, mientras se habla de que la llegada de Nuss a Colo Colo estaría próxima a cerrarse, el delantero rompió el silencio en redes sociales y casi desentendiéndose de todo compartió en su cuenta de Instagram (@ThiagoNuss) imágenes del último partido que disputó con el elenco griego, correspondiente a las semifinales de la Copa de Grecia, donde su club derrotó al Levadiakos por 1-0 (2-1 global) y logró el paso a la gran final del certamen copero.

En ese contexto, Nuss publicó cuatro imágenes de él durante el encuentro en el que disputó los 90 minutos y los acompañó con el siguiente mensaje: “We are on the finals” (Estamos en la final), publicación que rápidamente se llenó de comentarios. Y no precisamente de hinchas de las “culebras”, como se conoce al OFI, sino de una importante cantidad de hinchas colocolinos.

Thiago Nuss celebra su paso a la final de la Copa Grecia en medio del interés albo. (Foto: Captura de Instagram Thiago Nuss)

Hinchas albos copan las redes sociales de Thiago Nuss

Más de 70 mensajes ha recibido hasta el momento Thiago Nuss en su última publicación en Instagram en poco más de 22 horas de subida, en su mayoría de hinchas de Colo Colo que le dieron una bienvenida anticipada al extremo.

“Te esperamos…”, “Bienvenido a Colo Colo” y “Ven a Colo Colo a ser feliz” fueron algunas de las decenas de comentarios que inundaron la última publicación de Nuss, reflejando cómo la hinchada alba ya comienza a entusiasmarse con la posible llegada del delantero.