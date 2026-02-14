Pronósticos Colo Colo vs Unión La Calera: los Cementeros se juegan el puntaje perfecto ante el Cacique

RedGol te trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Colo Colo vs Unión La Calera por la fecha 3 del Campeonato Nacional.

En el cierre de la tercera fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo será local ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. El Cacique cayó 3-1 con Deportes Limache en la primera jornada pero se levantó con una victoria sobre Everton en la segunda y, ahora, recibirá al cuadro cementero que es el único con chances de alcanzar los nueve puntos: superó 1-0 al elenco de Viña del Mar y le ganó 3-1 a Cobresal.

Antes de que comience el encuentro, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Colo Colo vs Unión La Calera

Doble oportunidad: Empate o Unión La Calera 2.62 Anotará en cualquier momento: Kevin Méndez 7.00 Tiros de esquina de Colo Colo: Menos de 8.5 + Tiros de esquina de Unión La Calera: Menos de 3.5 1.80

La Calera busca romper los pronósticos

Unión La Calera sorprendió con sus dos victorias consecutivas en el comienzo del Campeonato Nacional 2026: 1-0 sobre Everton y 3-1 ante Cobresal. Colo Colo cayó con Limache y luego venció al elenco ruletero. El cacique había finalizado el torneo pasado con dos derrotas, ante Audax y el Minero. ¿Podrá el Cementero romper los pronósticos?

Doble oportunidad: Empate o Unión La Calera – 2.62 en bet365

Kevin Méndez, protagonista absoluto del arranque liguero

Kevin Méndez ha sido, hasta ahora, la gran figura de la liga chilena. El uruguayo de 30 años participó en los tres goles de su equipo: entregó una asistencia en el 1-0 ante los de Viña del Mar y luego aportó dos pases de gol y una anotación en el 3-1 frente a los Legionarios.

Anotará en cualquier momento: Kevin Méndez – 7.00 en bet365

La diferencia de córners entre el Cacique y el Cementero

En sus dos presentaciones, el Cacique registró menos de nueve tiros de esquina. El Cementero, en cambio, mostró cifras aún más bajas, ya que no alcanzó los cuatro córners en ninguna de sus dos actuaciones.

Tiros de esquina de Colo Colo: Menos de 8.5 + Tiros de esquina de Unión La Calera: Menos de 3.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Colo Colo vs Unión La Calera

Historial de Colo Colo vs Unión La Calera: últimos partidos