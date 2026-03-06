La selección chilena está a pocos días de jugar sus partidos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, instancia en la que podría debutar una nueva y rupturista camiseta confeccionada por la marca Adidas.

De acuerdo a lo publicado por el sitio especialista en camisetas Footyheadlines, el equipo de todos tendrá un nuevo diseño para sus compromisos como visitante, cambiando el clásico blanco para inspirarse en uno de los paisajes más icónicos de nuestro país.

Según el mencionado medio, esta indumentaria está inspirada en el Desierto Florido de Atacama, insertado incluso varias flores para emular el increíble fenómeno que se produce en el desierto más árido del planeta.

ver también Damián Pizarro encabeza la nómina de la Roja para los amistosos de marzo

La extraña nueva camiseta de la selección chilena

“La camiseta de visitante de Adidas Chile 2026 es predominantemente Chalky Brown (un marrón muy claro, casi blanco), lo que la convierte en la primera vez en la historia que la selección nacional chilena no usará una camiseta de visitante blanca estándar”, detallaron en Footyheadlines.

La nueva camiseta de la selección chilena está inspirada en el Desierto Florido de Atacama. | Foto: Footyheadlines.

Además, advirtieron que “la característica más destacada de la segunda equipación de Chile 2026 es un estampado que se extiende por la parte delantera y trasera de la camiseta. Este estampado crea una textura abstracta y orgánica en toda la camiseta.”

Publicidad

Publicidad

La selección chilena deja por un tiempo el clásico blanco para su camiseta de visitante. | Foto: Footyheadlines.

Cabe recordar que la Roja enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 (hora de Chile) y el lunes 30 adesde las 03:15 a Nueva Zelanda. Ambos compromisos se jugarán en el Eden Park, histórico estadio situado en la ciudad de Auckland.

ver también Arturo Vidal explica el duro apagón de la selección chilena: “El desgaste de 10 años”

En síntesis

La marca Adidas confeccionó una nueva camiseta rupturista para la selección chilena versión 2026.

El diseño de la indumentaria visitante está inspirado en el Desierto Florido de Atacama.

La camiseta de la selección nacional usará el color Chalky Brown en lugar del blanco.

Publicidad