Universidad de Chile tiene nuevas camisetas para la temporada 2026 hace un par de semanas: azul el modelo local y blanco el diseño de visitante o alternativa. La nueva tricota del Chuncho ya debutó en la cancha, pero en paralelo es protagonista en los tribunales de la justicia ordinaria a espera del inicio de la Liga de Primera.

Tal como informó The Clinic, la empresa contratada por Adidas para realizar las impresiones digitales relacionados a la publicidad del lanzamiento presentó una demanda contra quien resulte responsable de la filtración de las camisetas.

Para poner en contexto, los dos modelos que Adidas tenía reservados en secreto fueron revelados en redes sociales el pasado lunes 12 de enero, cuatro días antes del lanzamiento oficial de las camisetas.

“La filtración no cayó nada bien en Croma, una firma que se dedica a la impresión digital y montaje de exhibidores para la publicidad de empresas y que estaban encargados para la campaña de Adidas”, informó The Clinic.

Demanda por “comunicación fraudulenta de secretos de fábrica” con la camiseta de la U

Es que la empresa encargada se dieron cuenta que las fotografías filtradas de las camisetas fueron tomadas en instalaciones de la misma compañía, en una zona a la que tenían acceso trabajadores puntuales de la propia marca y otros de una contratista encargada de la mantención de equipos. Croma decidió acudir a tribunales.

“La viralización en redes sociales de la nueva indumentaria de Universidad de Chile, cuatro días antes de su lanzamiento oficial, derivó en una querella presentada por Croma, firma a cargo de la campaña de Adidas. La empresa acusa comunicación fraudulenta de secretos de fábrica y solicitó al Ministerio Público tomar declaraciones –como testigos– de seis personas“, explica el periódico.

Añadieron que “Croma se querelló por el delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica en su hipótesis del N°2 del artículo 284 Bis Código Penal, norma que dispone que ‘será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:…..N° 2 En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios'”.

Las informaciones sostienen que de esas seis personas llamadas a declarar, una trabaja directamente para Croma y las otroas cinco para la empresa contratista.

La demanda sentencia que “un trabajador y/o contratista, del cual desconocemos su identidad, procedió en función de su cargo, a fotografiar con su celular las imágenes de la camiseta y las subió a redes sociales, lo que generó obviamente una develación anticipada de la publicidad del lanzamiento de la nueva camiseta del equipo de fútbol Universidad de Chile, antes de su fecha oficial”, sentencia la querella.