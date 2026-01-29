“Entrenador que sí sabe…”: PF de Arturo Vidal deja la grande con curioso dardo tras salida de Esteban Pavez

Esteban Pavez cerró su ciclo en Colo Colo. El volante que fue capitán de los albos finalmente no entró en los planes de Fernando Ortiz, por lo que decidió finalizar su ciclo y ahora emigra hasta Alianza Lima.

Mientras en el Cacique no estaba ni contemplado como alternativa para el “Tano”, desde Perú apareció Pablo Guede que lo quiere de titular en su equipo y para disputar la Copa Libertadores. Lo que terminó convenciendo al jugador que a sus 35 años vivirá una nueva experiencia en el extranjero.

Su salida golpeó al camarín y sus compañeros de inmediato replegaron las redes sociales con mensajes en su despedida. “Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, expresó Arturo Vidal, uno de los más dolidos por la salida de Pavez.

El dardo del PF de Vidal contra Ortiz

Pero hubo otro mensaje de despedida que evidenció el malestar de la interna alba con Fernando Ortiz. Así al menos lo dejó entrever Juan Ramírez, el preparador físico de Arturo Vidal y que también trabajó con Lucas Cepeda y justamente con Esteban Pavez.

“Esteban querido eres un tipo increíble, trabajador, profesional y comprometido que aquellos que no solamente valoramos 90 minutos”, comenzó el mensaje del especialista en Instagram.

Pero luego vino una frase que llamó la atención por la curiosa comparación entre Ortiz y Guede. “Sabemos la persona que eres, mucho éxito tigre, vas a un gran club con un entrenador que sí sabe ser ganador”, enfatizó Ramírez.

“Ahora a ganar, correr y disfrutar que los que tienen el privilegio de vivir por y para esta actividad son pocos y tú eres uno de ellos… ÉXITO TIGRE”, sentenció con un compilado de imágenes junto al volante. Ahora Pavez emigró hasta Perú con toda su familia y en las próximas horas será presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Alianza Lima.

Cabe consignar que el cuadro peruano comienza el torneo local este sábado de visita ante Sport Huancayo. Ahora el 4 de febrero será el gran desafío de Alianza Lima ya que disputa la fase previa de la Libertadores ante 2 de Mayo en Paraguay. Llave en la que podría debutar Pavez.

