Este sábado, Colo Colo comienza su participación en Liga de Primera 2026, cuando visite en Valparaíso a Deportes Limache, con muchísimas dudas en los hinchas en cuanto al desempeño del equipo y lo que pueda mostrar en esta campaña.

Y uno de los tantos temas que rodean al Cacique en la previa al encuentro es quién va a ser el nuevo capitán del equipo. Más si tomamos en cuenta que tanto Esteban Pavez como Vicente Pizarro, que portaron el gafete en 2025, salieron de la institución.

Si uno se ciñe al orden que había en Colo Colo el año anterior, se esperaba que Arturo Vidal se quedara con la cinta para este torneo nacional; sin embargo, según dio a conocer DaleAlbo, hubo una vuelta de tuerca y no será el King quien comande la formación.

¿Quién será el capitán de Colo Colo ante Limache?

Por el momento, advierte la publicación, se desconoce si esta medida se mantendrá durante el transcurso del Campeonato Nacional, pero la misma se dará exclusivamente para el encuentro con los “tomatinos” en la Ciudad Puerto.

“Se trata del arquero Fernando De Paul, quien ya tuvo el privilegio de portar la cinta en pretemporada y ahora la utilizará en un encuentro oficial. En el plantel de honor, esta decisión cabe de manera positiva y no habría problemas que el ‘Tuto’ sea quien tome este rol”, indica sobre el nuevo capitán de Colo Colo.

Sobre lo anterior, el medio partidario agrega que “está acción es solo por ahora, ya que no se ha confirmado quien lo será de manera permanente en el resto del año. Lo que sí se puede adelantar, es que el arquero toma ventaja al serlo en este encuentro“.

Fernando De Paul, el nuevo capitán de Colo Colo para 2026 (Photosport)

Los números del “Tuto” en el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo en enero del 2023 hasta la actualidad, Fernando De Paul disputó, entre torneos locales e internacionales, un total de 5.352 minutos en cancha durante 61 encuentros, donde recibió 65 goles en contra y entregó su valla invicta en 18 ocasiones.

¿Cuándo juegan los albos?

En el inicio de la Liga de Primera 2026, el Cacique visitará a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

