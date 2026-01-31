El mercado da para muchos enredos y uno de ellos, es el que protagoniza Víctor Dávila. Mientras suena en Colo Colo, sigue jugando en América e incluso, siendo figura.

Los Albos perdieron a Lucas Cepeda, su jugador más peligroso en ataque y buscan por cielo, mar y tierra a un reemplazante. Claro que tienen la limitante del presupuesto y ahí, tienen que sacar la creatividad para encontrar a un sustituto a la altura.

El golazo de Dávila en América

El nombre de Víctor Dávila apareció en Colo Colo luego de la salida de Cepeda. El problema es que las informaciones han sido variadas, mientras un día se descarta, al otro está más cerca que nunca y luego de nuevo se aleja. Por ahora, hay versiones encontradas en México y Chile.

Mientras en el mercado hay incertidumbre por el futuro de Dávila, el atacante chileno saltó a la cancha con América. El formado en Huachipato no solo jugó, sino que también anotó y fue figura en el triunfo por 2-0 de las Águilas ante Necaxa.

André Jardine, DT de los Azulcremas, alineó a Dávila como titular. Mientras Brian Rodríguez abrió el marcador a los 36 minutos, el chileno hizo lo propio a los 39′. Lo gritó con todo, un desahogo en medio de las especulaciones y que de alguna forma, lo alejan de los Albos.

Víctor Dávila recibió dentro del área, uno metros detrás del punto penal y sacó un zurdazo infernal que fue inatajable para el meta de Necaxa. El marcado no se movió más y fue victoria para el América ante el club de Don Ramón.

El futuro de Dávila sigue en el aire, aunque con esta actuación, queda en claro que Jardine lo tiene considerado en el Nido de Coapa, aunque según la rapidez que varían las cosas, todo puede suceder. Hoy, el atacante chileno pareciera más lejos que cerca de Colo Colo.