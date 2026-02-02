El mercado de fichajes del fútbol chileno puede dejarle otro duro golpe a Colo Colo. El Cacique ya ha perdido a varias figuras en el inicio de la temporada y ahora se puede sumar uno de sus titulares: Javier Correa.

El delantero no sumó minutos ante Deportes Limache por acumulación de tarjetas amarillas del año pasado, pero apuntaba a volver en la próxima fecha ante Everton. Sin embargo, en las últimas horas los planes han cambiado ante su opción de salir del Estadio Monumental.

Un gigante argentino tiene en carpeta al atacante, ofreciéndole los torneos internacionales que no tendrá con el Cacique esta temporada. Una situación que miran muy atentamente en la dirigencia, donde se abren a vender ante los problemas económicos que hay.

Javier Correa puede cambiar a Colo Colo por Boca Juniors

La aventura de Javier Correa en Colo Colo puede estar llegando a su final. El delantero aparece en los planes de Boca Juniors para la temporada 2026 ante las lesiones que han sufrido algunas de sus figuras.

Javier Correa aparece en carpeta de Boca Juniors y Colo Colo puede sumar otra baja más. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que “hay que estar muy atento al futuro de Javier Correa. Atención, porque desde Argentina, Boca Juniors está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, el reportero albo enfatizó en que el trasandino es una especie de obsesión de los Xeneizes. “Ya estuvo en la mesa de Juan Román Riquelme como alternativa antes de llegar a Colo Colo“.

ver también ¿Resta de puntos a Limache? El misterio en torno a la camiseta de Daniel Castro contra Colo Colo

La noticia sacude por completo los planes de Fernando Ortiz. El Tano descartó la llegada de Damián Pizarro y se quedó con Maximiliano Romero, lo que lo dejará obligado a apostar por la cantera o salir a buscar otro goleador.

Quedará esperar para ver cómo avanza este caso, ya que goles es lo que más necesita el Eterno Campeón. Con tres semanas más de mercado, espera que los Xeneizes avisen rápido si lo van a llevar para así no perder tiempo.

Publicidad

Publicidad

Javier Correa interesa en Boca Juniors y Colo Colo una oferta para discutirla. El delantero estaría viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental, donde hace rato no lo ven cómodo por sus constantes dardos contra sus críticos.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa puede irse a Boca Juniors luego de haber disputad un total de 51 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos aportó con 22 goles y 4 asistencias en los 4.014 minutos que estuvo dentro de la cancha.