Sorpresa causó en Colo Colo el supuesto interés de Boca Juniors por Javier Correa. Ante este escenario, Cristián Traverso salió a criticar al polémico delantero.

Los Albos han tenido un mercado complejo, donde han visto partir a figuras para hacer caja. Ya se fueron Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda. A ellos se podría sumar Correa, debido a que desde Radio ADN informaron que los Xeneizes lo estaban sondeando.

La crítica de Traverso a Correa

Si bien otros informes como el de Bolavip, aseguran que el interés de Boca por Javier Correa no es tan así, su nombre llegó al otro lado de la Cordillera de los Andes y como suele suceder, generó comentarios variados. Sin embargo, un referente de los Xeneizes no se guardó nada contra él.

Se trata de Cristian Traverso, quien jugó en Boca entre 1997 y 2005, salvo un paso por el fútbol mexicano de por medio. El ex futbolista vivió la mejor época del club, donde conquistó dos Copa Libertadores y la Copa Intercontinental del 2000 ante Real Madrid.

Traverso hoy es comentarista y sigue siempre pendiente a lo que sucede en los Xeneizes. Al enterarse de del interés por Javier Correa, subió una historia a Instagram donde si bien no nombra al delantero de Colo Colo, lo alude directamente.

“Cuidado con traer a alguno que su sueño es jugar en el ‘otro’ club. No me arruinen la semana”, escribió el también ex defensa de Universidad de Chile, en la imagen acompañada por un mate y el escudo de Boca Juniors.

Hace algunas semanas, Javier Correa había admitido que soñaba con jugar en River Plate, clásico rival de los Xeneizes. Estas palabras son las que no le gustaron a Traverso y por las cuales, hoy le baja el pulgar a su posible arribo a Boca Juniors. Habrá que ver si el fichaje se materializa.