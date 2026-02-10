Empezó mal el año para la Universidad de Chile. Pese a no perder en su debut ante Audax Italiano, laa U sufrió dos expulsiones que fueron ratificadas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y tuvo que contar con dos jugadores menos para el duelo ante Huachipato. A la postre, eso repercutió en la derrota en el CAP de Talcahuano.

Todos los ojos estuvieron puestos en Juan Martín Lucero. El Gato se ganó una roja por un manotazo en el duelo ante Audax Italiano y, pese a que su pena era de una fecha, la cosa se complicó cuando dio una entrevista en la zona mixta.

Resulta que, tal como dispone el Artículo 51 de las Bases Reglamentarias de la ANFP, ningún jugador expulsado puede hacer un punto o conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro. Le podían caer más fechas a Lucero.

Resolución final

Pero, a veces las cosas parecen más terribles sobre el papel. Es que, tras ser citado este martes por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, Juan Martín Lucero “salió jugando”, para utilizar la jerga futbolera.

Tal como confirmó Emisora Bullanguera, Juan Martín Lucero no recibió sanción por los hechos acaecidos en el post partido ante Audax Italiano. El delantero sólo recibió una amonestación y podrá volver ante Palestino.

Así, Universidad de Chile ya podría empezar a contar con cada uno de sus refuerzos, considerando que Octavio Rivero viene de regresar a las prácticas de la Universidad de Chile.

¿Cómo marcha la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

