Novedades en TNT Sports Chile para este año 2026. El canal que transmite la Liga de Primera y todo el fútbol chileno no va más con un emblemático programa de nuestro país: el Show de Goles.

El icónico espacio estuvo las últimas temporadas en las pantallas de la señal, donde los rostros Marcelo Díaz y Daniel Arrieta estuvieron a cargo de la conducción. Sin embargo, este año el espacio fue sacado de pantalla tras el inicio del torneo.

Y es que según se ha podido ver en pantalla, la señal del fútbol chileno llevó adelante una serie de cambios ajustados a su nueva línea editorial. Es ahí donde el programa que vio pasar a icónicos rostros como Gustavo Pradenas y Hernán Camacho llega a su fin en el canal.

Las razones del adiós del Show de Goles en TNT Sports

Show de Goles no va más en TNT Sports, producto de los cambios en la línea editorial del canal. Tras años en el canal del fútbol chileno, el histórico programa busca nueva casa ahora.

“Nos explicaron que TNT Sports internacional decidió alinear todos los programas, tanto en Chile, Argentina, etc, como lo hace ESPN. Y con Show de Goles, como somos una empresa externa, no pueden hacer eso. Así que nos cortaron”, contó a RedGol uno de los contertulios del espacio.

Pero no solo el programa de hinchas de elencos nacionales dijo adiós a TNT Sports. El programa Máximas también dice adiós al canal, luego de un año al aire, misma situación que pasó con Arranca, otro de los programas de goles.

El canal ha destacado por aumentar su cantidad de partidos del fútbol chileno este año, entre Liga de Primera, Primera B, Copa Chile y Copa de la Liga. Además de clásicos programas como Todos Somos Técnicos y Pelota Parada, también figuran duelos de la NBA en sus transmisiones.