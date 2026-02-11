La NBA se prepara para celebrar este fin de semana una fiesta desde el Intuit Dome de Inglewood, California. Se trata del All Star Weekend o más conocido por estas latitudes como “Fin de semana de las Estrellas” de la NBA.

La jornada comenzará el viernes 13 de febrero con Rising Stars, donde brillará lo mejor del talento joven de la liga, posteriormente el sábado 14 la acción continuará con el All-Star Saturday que reunirá las habilidades de los máximos exponentes de la NBA en los tradicionales desafíos de destreza, triples y volcadas.

Finalmente, todo se coronará el próximo domingo 15 de febrero con el tradicional NBA All-Star Game el cual estrenará un nuevo formato de competencia; “Estados Unidos vs. el resto del mundo” y que promete elevar el espectáculo a otro nivel y que ojo, porque en Chile contará con nueva transmisión.

Confirman el canal que transmite el All Star Game de la NBA

Antes era una tradición que el All Star Game, así como el resto del All Star Weekend de la NBA era exclusivo de la señal de ESPN, sin embargo, a partir de este 2026 el esperado juego de las estrellas fue confirmado como transmisión por la cadena de TNT Sports en TV en Chile , así como por la plataforma online de HBO Max, previo pago de una suscripción mensual.

Foto: El All Star de la NBA 2026 será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Agenda del NBA All-Star Weekend 2026

Viernes 13 de febrero de 2026 Rising Stars – 23:00 horas de Chile por HBO Max y TNT SPORTS.

Sábado 14 de febrero de 2026 NBA All-Star Saturday – 19:00 horas de Chile por HBO Max y TNT SPORTS.

Domingo 15 de febrero de 2026 NBA All-Star Game – 18:30 horas de Chile por HBO Max y TNT SPORTS.



