Código promocional Lucky Casino (en Diciembre 2025)

El código promocional Lucky Casino entrega $12.000 en 24 horas más el 100% del depósito hasta $100.000 CLP.

¿Qué incluye el bono de bienvenida de Lucky Casino para nuevos jugadores?

Cuando introduzcas el código promocional Lucky Casino durante tu registro, podrás desbloquear varias ofertas disponibles dentro del sitio del operador. Mira todos los beneficios que puedes obtener:

Promoción Beneficios Código promocional Lucky Casino Deportes Duplica el 1° depósito hasta $12.000 en 24 horas o te devuelven el dinero LUCKXX.. Casino 100% hasta $100.000 CLP LUCKXX..

Cómo activar el código promocional Lucky Casino

El bono se obtiene al activar el código promocional Lucky Casino, por ende, es importante que sigas estos pasos para usar el código correctamente:

Navega hacia la página oficial de Lucky Casino, en este mismo artículo te compartimos los enlaces directos. Oprime el botón “juega ahora” localizado en el borde superior derecho de la pantalla. Ingresa el número de RUT o cuenta bancaria dentro del formulario de registro Introduce el código promocional Lucky Casino en el casillero correspondiente, en caso de ser solicitado. Realiza tu primer depósito hasta $12.000 CLP y apuesta el total de la recarga.

¡Listo! Así de fácil se consigue el bono de Lucky Casino, sin tantas vueltas y sin necesidad de completar largos formularios, la casa de apuestas se encarga de validar todos los datos.

¿Quién puede reclamar el código promocional Lucky Casino?

Todos los clientes mayores de 18 años de Chile que se inscriben por primera vez en la plataforma pueden usar el código promocional Lucky Casino.

Este operador, a diferencia de otros casinos online, no solicita la carga de documentos para verificar la identidad porque el sitio se encarga de validar la información a través de los datos bancarios.

Ten en cuenta que el sistema del sitio de apuesta online utiliza un ID de cliente único que es el RUT, no podrás proporcionar el RUT de otra persona y tampoco se puede abrir más de una cuenta con el mismo RUT.

Bono de bienvenida Lucky Casino para casino

En Lucky casino recibes hasta $12.000 en 24 horas luego de tu primer depósito. Si quieres conseguir esta oferta deberás cumplir con los siguientes requisitos:

El depósito mínimo es de $5.000 CLP para calificar en esta promoción.

Si decides apostar en deportes, deberás apostar el 100% de la recarga, al menos una vez, con una cuota de 2.00 o superior en el plazo de hasta 24 horas.

en el plazo de hasta 24 horas. La apuesta máxima es de $4.000 CLP por giro o ronda de juego.

El reembolso se realizará si no logra duplicar el valor del depósito en 24 horas.

Podrás cobrar el reembolso dentro de 60 días, luego de ese período, la oferta desaparecerá.

No podrás combinar esta oferta con otras disponibles en el sitio.

Podrás encontrar más Términos y condiciones del bono de Lucky Casino dentro de la página del operador.

Promociones activas para usuarios registrados

Cada semana los usuarios registrados pueden aprovechar las ofertas sin necesidad de usar un código promocional Lucky Casino. Estas ofertas van cambiando frecuentemente, por lo que te sugerimos ingresar constantemente para ver cuál es la promo semanal, aquí te compartimos las vigentes:

Captura realizada desde el sitio Lucky casino

Gana 30 giros gratis todos los lunes

Para participar deberás depositar y jugar un total de $7.000 CLP en cualquier tragamonedas del catálogo entre el lunes y el domingo. Además, deberás solicitar la oferta inscribiéndote a la lista de marketing validando tu correo electrónico y teléfono para recibir los giros.

Lo más interesante es que recibirás giros del juego Spear of Athena y no tendrás que cumplir con requisitos de apuestas para retirar las ganancias.

Premios instantáneos de hasta $1.500.000 CLP

Hay premios diarios de hasta $1.500.000 CLP en efectivo cada semana, si quieres conseguir el premio, simplemente tendrás que participar en cualquier tragamonedas de Game Global.

Pros y contras del código promocional Lucky Casino

El código promocional Lucky Casino tiene muchos puntos a favor, pero también hay características que podría mejorar, según nuestro parecer. Aquí te dejamos cuáles serían para nosotros los pros y los contras de la oferta:

Pros Contras Oferta fácil de conseguir, sin muchas exigencias Bono de bienvenida bajo en comparación con la competencia Registro fácil y sin necesidad de enviar documentos para la verificación Pocas ofertas para los clientes ya registrados Recibes el bono en 24 horas

Atención al cliente

Si aún existen dudas sobre el código o cualquier otra consulta que quieras realizar, podrás comunicarte con el servicio de atención al cliente disponible todos los días, las 24 horas. Los medios de contacto son:

Chat en vivo

Teléfono

Correo electrónico

Por supuesto, en el sitio también encontrarás una sección de Preguntas Frecuentes donde podrás autogestionar tus consultas.

Conclusión sobre el código promocional Lucky Casino

Desde nuestra experiencia, podemos decir que el código promocional Lucky está especialmente pensado para jugadores que ingresan a apostar en una plataforma de juegos online por primera vez.

Primero, porque los requisitos para registrarse son muy sencillos, no hay que hacer los trámites engorrosos de envío de documentación para verificar la cuenta y eso ya es un punto a favor.

Sin embargo, si hablamos del valor del bono, creemos que es muy bajo, pero no podemos pedir mucho siendo que es una de las ofertas más fáciles de conseguir en comparación con otras casas de apuestas.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Lucky Casino

¿Cuál es el código promocional Lucky Casino?

El código promocional Lucky Casino es el cupón o código de afiliado que deberás ingresar para recibir la oferta de bienvenida de hasta $12.000 CLP luego de tu primer depósito.

¿Cómo se reclama el bono de bienvenida de Lucky Casino?

Necesitas registrarte en la plataforma, introducir el código y hacer un depósito de hasta $12.000 CLP en la cuenta, luego deberás apostar el total de la recarga. Si no logras duplicarlo, recibirás un reembolso.

¿El código promocional Lucky Casino incluye cashback?

El código de bono Lucky casino incluye el reembolso de tu depósito si no logras duplicar tu primera recarga.

¿Cuál es el rollover del bono de Lucky Casino?

Como requisito para obtener el bono deberás apostar el 100% de tu recarga con cuotas de 2.0 o superior en menos de 24 horas

¿Puedo usar el código Lucky Casino desde Chile?

Sí, los nuevos usuarios del sitio de apuestas online pueden usar el código Lucky Casino desde Chile.