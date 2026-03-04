Han pasado días, pero en Colo Colo sigue siendo difícil procesar la derrota ante la Universidad de Chile en el último Superclásico. El cuadro popular venía en alza y, de pronto, volvió a vivir tiempos oscuros.

Preocupa el resultado, pero más la forma de juego. Colo Colo no parece tomar forma definitiva y hay jugadores que vinieron como refuerzo que ni siquiera suman un partido completo. ¿Culpa del técnico?

Según muchos, sí. Al parecer, Fernando Ortiz es sindicado como el máximo responsable por el momento de Colo Colo. La hora podría llegarle al DT argentino.

Aseguran que el reloj está en su contra

Si hace una semana parecía consolidado en la banca de Colo Colo, ahora resulta que no lo está tanto. Fernando Ortiz podría tener sus días contados y ya se le establecieron fechas límites.

Así lo aseguró Cristián Tomate Alvarado, quien señaló, en el programa De Puntete, que tras el Superclásico tambaleó la estadía del Tano en la banca del Cacique.

“Existe una revisión en junio, dependiendo de algunos objetivos se puede revisar su continuidad“, aseguró el periodista, quien, además, dijo que varios directivos de Blanco y Negro están disconformes con el rendimiento del equipo del Tano.

“Hay directores que están preocupados por el momento futbolístico, no por el resultado ante la U que dolió e incomodó, pero sí por la forma en cómo está jugando el equipo“, enfatizó.

“Sienten que no ven un alza. No juega bien, no da espectáculo, gana con lo justo y eso se ve reflejado en la cancha. Si se suman todos esos antecedentes, esto va día a día, fecha a fecha con el trabajo del DT y los resultados”, cerró el periodista.

Fernando Ortiz no la pasa bien en Colo Colo.

