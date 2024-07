Un incómodo y tenso momento se vivió este jueves, en vivo durante la emisión de Deportes en Agricultura. La particular e insólita pelea al aire tuvo como protagonistas a un ofuscado Francisco Sagredo y Cristian Alvarado, Tomate, el reportero que cubre día a día a Colo Colo para la 92.1 FM.

Puntualmente, a Sagredo le molestó que Tomate Alvarado no le preguntara durante la semana al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por el tema de las polémicas licencias de conducir en el Cacique y otras temas relacionados con la seguridad, esto tras los graves incidentes ocurridos antes y durante el amistoso de Colo Colo contra Universitario de Perú.

La cosa partió así: “¿a Mosa le preguntaron lo de las licencias de conducir? Esto ha avanzado y me cuentan que hay preocupación porque está mal para todos lados, pero una cosa son los jugadores y otra el presidente del club”, lanzó Sagredo.

El panelista de Deportes en Agricultura agregó “lo de las licencias falsas en Nancagua, todas medias truchas. Un trámite que les hicieron a todos juntos, ojo con eso”.

Sagredo: “Hay que preguntar”

Tomate Alvarado sostuvo que “de eso ayer no habló”, encontrando el primer ataque de Sagredo: “es que hay que preguntarle para que hable de eso. ¿Se le preguntó por la salida del ex gerente de operaciones?”.

“Se le pregunta, pero a ver, me lo explicaron ayer, no es tan así. Efectivamente ese día el jefe de operaciones no estaba, pero lo que pasó es que sale, y dentro de los mismos funcionarios existe ahora ese gerente de operaciones”, respondió Alvarado.

La pelea completa de Sagredo y Tomate Alvarado

Ahí ya se calentó Sagredo. El tenso diálogo, con breves intermedios de Cristián Caamaño, Manuel De Tezanos y Patricio Yáñez continuó así:

Sagredo: ya, bueno, pero puta, Tomate. ¿Qué te van a decir? ¿Qué no lo han reemplazado?

Alvarado: ya estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir, ¿con un gerente de operaciones no pasa esto?

Sagredo y fuerte encontrón al aire con compañero de Deportes en Agricultura. (Foto: archivo)

Sagredo: partamos que sí tiene que ver. ¿Y preguntaste lo que yo te dije? ¿Por qué salió el otro gerente de operaciones… Rodrigo Herrera? Te dije: hay una denuncia de que ese gerente de operaciones salió porque entró en conflicto con Matías Camacho, de la corporación. Entre comillas: hay que pagarle el voto que le permitió a Mosa recuperar la presidencia.

Alvarado: el que sale tiene que ver, principalmente, porque en los últimos partidos, con las cosas que estaban pasando, eso ya estaba molestando a Colo Colo y hasta el cuerpo técnico. El equipo estaba llegando tarde al estadio, por ejemplo. Y esto fue continuo, hasta recibió multas, y ésta era una de sus funciones.

Sagredo: ¿se le preguntó si es verdad la denuncia de que él fue el que pidió la salida del gerente de seguridad?

Alvarado: no se le preguntó.

Sagredo: ah bueno, es que entonces ya… sigan preguntando por los puros refuerzos.

Alvarado: está bien, es que supuestamente ustedes me enrostran que no pregunto algo y le estamos buscando, supuestamente, ante una pregunta, una solución. Me parece impresentable, pero en fin.

Sagredo: ¿me estai leseando, o querí que te diga yo lo que es impresentable? [sic]

Alvarado: Tú me dices, me estás enrostrando a mí, porque no lo pregunté. Eso.

Sagredo: pero si es una acusación muy grave. Ya sabemos que Mosa tuvo que hacer algunas cosas, algunas impresentables como la de este director renunciado que después vuelve al mes como vicepresidente, para asegurar el voto de Camacho. Y dentro de esas cosas, está la denuncia que Camacho entró en conflicto con el gerente de seguridad porque le exigió que se levantara el veto de entrada al estadio de barras bravas que tenían el artículo 102 por mal comportamiento en el estadio, algunos de ellos barristas importantes de la Garra Blanca y la Marea Roja. Se negó este funcionario y ya está fuera del club. Si no te parece esto importante, tenemos distintos criterios.

Alvarado: a ver, está bien, es gravísimo. El otro día murió una persona, que es lo más grave que podría pasar (…) Abrazo.

Sagredo: (…) Ok, gracias Tomate.

Alvarado: Chao, chao.

