La presentación del delantero argentino Javier Correa como nuevo refuerzo de Colo Colo contó con muchas particularidades, que van desde ostensibles fallas técnicas con los micrófonos, hasta un particular discurso de Aníbal Mosa sobre la inseguridad en Chile.

No es broma. Ocurrió en el momento en que tras las palabras del atacante donde expresó su felicidad por llegar al Cacique, le llegó el turno de hablar al presidente de Blanco y Negro, donde se le consultó por los hechos de violencia que protagonizaron hinchas albos durante el presente año.

“Tenemos un problema como sociedad que se traslada al estadio. Ocurre un asesinato a cuadras del estadio y eso es impresentable, esto no ocurría en el país antes“, partió sus dichos Mosa, los que generaron un ostensible gesto de preocupación en Correa.

En esa línea, el mandamás de Colo Colo se explayó y manifestó que “en este país tenemos secuestros, existen extorsiones. Yo vengo de provincia y allá existía eso. El país ha cambiado y para mal porque ha llegado gente con malos hábitos, malas costumbres”.

La seriedad y las muecas del nuevo delantero de Colo Colo reflejaron su incomodidad ante la situación, pues Mosa fue muy sincero con lo que ocurre actualmente en Chile.

Mosa busca frenar la violencia en Colo Colo

En razón a lo anterior, el directivo se puso en la vereda contraria a su antecesor, Alfredo Stöhwing, para confirmar que el club va a sumarse a la campaña del Registro Nacional de Hinchas de la ANFP. “Nos vamos a enrolar y nos vamos a ceñir a todo lo que haya que hacer para erradicar a los delincuentes”, sostuvo.

“Si se han tomado medidas y no ha dado frutos es porque no se ha podido, no por falta de voluntad. Esto es un eslabón de una cadena, porque somos responsables de lo que pasa dentro del estadio, pero cómo podemos hacerlo por un asesinato vil y que ocurre a cuatro cuadras del estadio”, complementa Mosa.

