El fútbol chileno no quedó al margen de la barbarie que vivieron hinchas de Universidad de Chile en el duelo ante Independiente por Copa Sudamericana. De hecho, en el archirrival Colo Colo tuvieron gestos enaltecedores al respecto.

Si bien a nivel institucional, el club no hizo referencia en sus redes sociales a esta tragedia, tanto el técnico interino Hugo González como su máximo referente Arturo Vidal entregaron su apoyo a los fanáticos azules. A ellos se sumó el capitán Esteban Pavez.

Luego del empate sin goles de Colo Colo con Palestinoen La Cisterna, se le consultó al “Huesi” por lo que ocurrió con los hinchas de la U en Avellaneda, y no sólo recordó que aún no hay justicia por la muerte de Martina y Mylan de abril pasado, hizo una impactante revelación sobre los hechos en Argentina.

La revelación de Pavez por barbarie con hinchas de la U

“Es bastante triste lo que el otro día pasó con la gente de Universidad de Chile. Yo creo que este año a nosotros también nos pasó algo muy duro, que todavía no se hace justicia, los Carabineros mataron a dos de nuestros hinchas, ojalá se haga justicia luego“, comentó el volante albo.

Junto con enviar “mucha fuerza a la gente de Universidad de Chile, sé que la pasaron muy mal por allá“, Pavez reveló al respecto que “tengo un par de amigos que andaban ahí, la verdad que fue bastante duro. El fútbol no es violencia, el fútbol es algo muy lindo, pero cada vez se lleva más la violencia que el fútbol”.

“Creo que eso no puede ser. Le mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor, que tengan una pronta recuperación y que puedan volver bien a Chile la gente de la U”, finalizó el capitán de Colo Colo sobre esta lamentable situación.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

En busca de obtener su primer triunfo en la segunda rueda de Liga de Primera, por la fecha 22, el Cacique recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile en la edición 198 del Superclásico, a disputarse este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas.