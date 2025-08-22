Colo Colo y Palestino son los animadores del inicio de una nueva fecha de la Liga de Primera 2025. En el Municipal de La Cisterna, los albos comienzan una nueva etapa tras el ciclo de Jorge Almirón.

Con Hugo González y Luis Pérez como dupla interina, el Cacique se quiere sacudir de la mala racha y lo hará ante los árabes. Además, el partido tiene un invitado especial: la lluvia.

Partido que abre la jornada 21 del fútbol chileno y que también es especial para Palestino, ya que una victoria los mete de lleno en puestos de Copa Libertadores para el 2026.

Minuto a minuto: Colo Colo inicia la era post Almirón ante Palestino