EN VIVO: Colo Colo y Palestino tienen formaciones para enfrentarse en la Liga de Primera

Colo Colo comienza la era post Jorge Almirón visitando a Palestino en la Liga de Primera. Un partido que se dará con la lluvia y el frío como invitados de piedra.

Por Miguel Gutiérrez

Palestino y Colo Colo se vuelven a enfrentar en la Liga de Primera en el estadio Municipal de La Cisterna.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPalestino y Colo Colo se vuelven a enfrentar en la Liga de Primera en el estadio Municipal de La Cisterna.

Colo Colo y Palestino son los animadores del inicio de una nueva fecha de la Liga de Primera 2025. En el Municipal de La Cisterna, los albos comienzan una nueva etapa tras el ciclo de Jorge Almirón.

Con Hugo González y Luis Pérez como dupla interina, el Cacique se quiere sacudir de la mala racha y lo hará ante los árabes. Además, el partido tiene un invitado especial: la lluvia.

Partido que abre la jornada 21 del fútbol chileno y que también es especial para Palestino, ya que una victoria los mete de lleno en puestos de Copa Libertadores para el 2026.

Minuto a minuto: Colo Colo inicia la era post Almirón ante Palestino

Los encargados de impartir justicia

Héctor Jona será el juez principal del partido entre Palestino vs Colo Colo. A él lo acompañan Gabriel Ureta y Felipe Jara, mientras que Rodrigo Farias es el cuarto árbitro. En el VAR estarán Juan Sepúlveda y Eric Pizarro.

La formación de Palestino para recibir a Colo Colo

Esta es la formación de Palestino para enfrentar a Colo Colo en el Municipal de La Cisterna.

Sebastián Pérez en el arco; Antonio Ceza, Cristián Suárez, Dilan Zúñiga y Fernando Meza en defensa; Ian Garguez, Ariel Martínez, Bryan Carrasco y Joe Abrigo en mediocampo; Jonathan Benítez y Junior Marabel en delantera.

Banca: Dixon Contreras, Pablo Parra, Ronnie Fernández, Francisco Montes, José Bizama, Junior Arias, Dilan Salgado.

¡La primera formación del interinato de Colo Colo!

Es oficial: Esta es la primera formación del interinato de Colo Colo para visitar a Palestino, al mando de Hugo González y Luis Perez.

Fernando De Paul al arco; Mauricio IslaJonathan VillagraEmiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban PavezVicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas CepedaJavier Correa y Francisco Marchant en la delantera.

Banca: Eduardo Villanueva, Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Salomón Rodríguez.

Palestino tiene todo listo para recibir a Colo Colo

El camarín del estadio de La Cisterna también está listo para Palestino. Se viene el partido que da inicio a la fecha 21 de la Liga de Primera.

¡Llegó Colo Colo a La Cisterna!

Llegó Colo Colo al estadio Municipal de La Cisterna para enfrentar a Palestino.

Llamados a la Roja de Córdova

Mientras esperamos el partido entre Palestino y Colo Colo, Nicolás Córdova entregó su nómina para los duelos ante Brasil y Uruguay.

De Colo Colo fueron llamados Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

De Palestino fue convocado Ian Garguez.

Revisa la nómina completa y la palabra del DT de la selección chilena acá.

La primera formación post Jorge Almirón en Colo Colo

Hugo González y Luis Pérez tienen en mente esta formación para el duelo ante Palestino en La Cisterna:

Fernando De Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant en la delantera.

Ojo, Colo Colo: Jugadores en capilla para el Superclásico

Dos jugadores de Colo Colo pueden perderse el duelo mayor del fútbol chileno ante Universidad de Chile: Claudio Aquino y Emiliano Amor. Cada uno tiene cuatro amarillas y de recibir hoy una más, no jugarán ante los azules.

¿Se juega o no se juega? ¡Se juega!

¡Hasta granizó en la previa!

¡Comenzamos una nueva fecha de la Liga de Primera!

¿Qué tal redgoleros? Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga de Primera, y que tendrá a un especial protagonista. Colo Colo visita a Palestino en La Cisterna en el primer partido post Jorge Almirón, y bajo la lluvia que cae en la capital. Todos los detalles acá en RedGol.

