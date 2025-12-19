Es tendencia:
Destapan el próximo amistoso de lujo que tendrá la selección chilena con equipo que va al Mundial 2026

La Roja será uno de los rivales más apetecidos para los equipos que se preparan para el Mundial de 2026.

Por Carlos Silva Rojas

La Roja suma un amistoso.
© SIPA/PHOTOSPORTLa Roja suma un amistoso.

La selección chilena vive una etapa muy extraña, ya que tras quedar afuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, está pensando a largo plazo en el proceso para 2030.

La Roja ni siquiera tiene entrenador confirmado, porque la decisión de Manuel Pellegrini de extender su contrato con Real Betis hasta junio de 2027 dejó con las manos atadas a Felipe Correa, gerente de selecciones.

El panorama del equipo nacional es triste, aunque viene de una racha positiva tras ganas dos amistosos ante Perú y uno frente a Rusia en calidad de visitante.

Lo que se perdió Chile: FIFA aumenta premios para los clasificados al Mundial 2026

Manuel de Tezanos Pinto confirma que Chile jugará ante Noruega de Erling Haaland

La selección chilena volverá a la cancha en marzo, para la fecha FIFA, y todo apunta que será con Nicolás Córdova como entrenador, que seguirá como interino.

La Roja es uno de los apuntados para ser sparring de los equipos que están clasificados al Mundial de 2026, y Manuel de Tezanos Pinto dio a conocer un amistoso de lujo que tendrá Chile en marzo.

La Roja se medirá ante Erling Haaland. (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

El periodista contó en el programa Balong que Chile se medirá en marzo con Noruega, que tiene a Erling Haaland como su gran figura.

Los escandinavos eligen a la Selección porque tienen la opción de ser rivales de Bolivia en la Copa del Mundo, en el caso que los altiplánicos superen el repechaje.

La selección chilena vuelve a escena y lo hará ante uno de los candidatos para ser protagonista en el Mundial de 2026.

“Te vas quedando…”: Claudio Bravo explica el motivo de su repentino retiro del fútbol

