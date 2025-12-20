El tema del momento: Universidad de Chile busca DT, tras la amenaza de salida dejada sobre la mesa de Gustavo Álvarez. Pese a no confirmarse aún su rechazo a la continuidad en el CDA, ya hay un nombre que ha estado dando vueltas desde hace rato.

Se trata de Renato Paiva, técnico portugués con pasado reciente por el fútbol brasileño, que habría incluso rechazado una oferta en ese país por venir a dirigir al Romántico Viajero.

Sin embargo, la cosa no parece tan clara como se ve a simple vista. A veces, un agua transparente puede ocultar un fondo revoltoso. Es lo que acontece en el Romántico Viajero, según información recabada por RedGol.

Dos candidatos fijos: ninguno es Paiva

El lunes puede ser presentado el próximo técnico de la Universidad de Chile para la temporada 2026. Pero, para sorpresa de algunos, no parece ser Renato Paiva, pues la U ha tenido reuniones con dos DT en los últimos días y ninguno de ellos es el portugués.

De esta forma, Renato Paiva parece haber perdido toda opción de ser el próximo técnico azul. Según otra información recabada por RedGol, la carta que ha sido siempre la más accesible para los azules ha sido Francisco Meneghini, por lo que no extrañaría que ese fuera el nombre de uno de los dos candidatos que soplaron desde la interna.

Ahora, habrá que ver si se concreta definitivamente la salida de Gustavo Álvarez, que, según reportan desde distintos medios, debería dejar el club universitario, también este lunes.

¿Quién será el sucesor de Álvarez? | Photosport

